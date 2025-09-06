„60 ezerrel kevesebbet vinnék haza, ha bevezetnék a Tisza-adót” + videó

A Tisza Párt tervei szerint a jelenlegi egykulcsos adó helyett háromsávos, progresszív adórendszert vezetnének be, amennyiben hatalomra kerülnek. Ezzel az átlegkerestből élők adóját is megemelnék. A www.tiszaado.hu oldalon mindenki kiszámolhatja, mennyit bukna a Tisza-adóval.

A Tisza-adó érzékenyen érintené a családokat

Forrás: Hatlaczki Balázs/MW

A Heol.hu megkérdezte Heves vármegye lakosait, hogy mit szólnak a tervezett adóemeléshez, valamint ahhoz, hogy mindenkit átver a Tisza.

A siroki Gusztáv elmondta, hogy ő ugyan nyugdíjas, de két gyermeke és hét unokája van. A gyermekeit érzékenyen érintené az adóemelés.

– Nem tartom jónak a Magyar Péter által bevezetni kívánt adót, amit állítólag akarnak. Van két középkorú gyermekem, akiket érinthet ez az adó, amit be akarnak vezetni. Ami jelenleg van adó, az eléggé kedvezményes főleg a fiatalok részére. Egyáltalán nem szeretném, ha a Tisza Párt nyerne – jelentette ki.

Van, aki 60 ezer forinttal kevesebbet vinne haza a Tisza-adó bevezetése után

Edit négy gyermekes édesanya, elmondta, hogy rosszul érintené őt, ha bevezetnék ezt az adót.

– Most a 4 gyerekem jogán teljesen szja-mentes vagyok. Az én béremhez képest 60 ezer forinttal keresnék kevesebbet havonta – mondta.

Elmondta, hogy úgy tudja, a rezsicsökkentést is meg akarják szüntetni. Eddig sok kedvezményt vettek igénybe: lakásokat újítottak fel.

– Nagyon nem szeretnénk, ha ez meg lenne bolygatva, az ember ezzel számol – fogalmazott.

Korábban dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is kifejtette véleményét a Tisza-adóval kapcsolatban: