Átver a Tisza

46 perce

A Tisza nem az embereket képviselné, hanem újabb terheket rakna a családokra

Címkék#Szabó Zsolt#Tisza-adó#Magyar Péter

A Tisza az szja emelésével sújtaná a dolgozókat és a szülőket.

Heol.hu

A Tisza-adó bevezetése komoly anyagi megterhelést jelentene a magyar családoknak. Egy nemrég kiszivárgott dokumentum szerint, ha a Magyar Péter vezette párt alakítana kormányt, eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív rendszert vezetnének be. A számítások alapján egy mediánbért kereső dolgozó havi nettója mintegy 10 ezer forinttal, míg az átlagkeresetűeké körülbelül 20 ezer forinttal csökkenne. A legnagyobb teher a középosztályt sújtaná, mivel a 416 ezer forint feletti havi jövedelmek már magasabb adósávba esnének. Az új rendszerben az évi ötmillió forint alatti kereseteket 15 százalékos szja terhelné, az 5–15 millió forint közötti jövedelmekre 22 százalékot, míg a 15 millió forint felettiekre 33 százalékot kellene fizetni.

Szabó Zsolt: A Tisza-adó bevezetésével a családok rosszul járnának Fotó: Albert Péter
Szabó Zsolt, Heves vármegyei országgyűlési képviselő szakmaiatlannak tartja a Tisza által megfogalmazottakat.
– A Tisza nem az embereket képviselné, hanem újabb terheket rakna a családokra. A Tisza az SZJA emelésével sújtaná a dolgozókat és a szülőket. Egyébként teljesen szakmaiatlan, most kiderült, hogy adót emelnének, ebből a többletígéreteiket fedeznék. Az adócsökkentésről szóló megállapításaik is tévesek véleményem szerint, hiszen nem látható, hol emelne a csökkentés mellett. Az viszont látható, hogy semmi koncepciójuk nincsen – mondta.

Korábbi cikkünkben dr. Pajtók Gábor is kifejtette véleményét.

De elmondta álláspontját az ügyben Horváth László is.

 

