Átver a Tisza

A turizmusban dolgozók jövedelme is megsínylené a Tisza-adót

A tervezett Tisza-adó a a turisztikai ágazatban dolgozókat is érzékenyen érintené. Mutatjuk, számukra milyen plusz terheket hozhat ha ez az új adórendszer netán életbe lépne.

Egy nemrég kiszivárgott dokumentum szerint, ha a Magyar Péter vezette párt kerül hatalomra, megszüntetnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette jönne a Tisza-adó - azaz a többkulcsos, progresszív adórendszer. A számítások alapján egy átlagos jövedelmű munkavállaló havi nettó fizetése körülbelül 10 ezer forinttal, míg az átlag feletti keresettel rendelkezőké arányosan jóval nagyobb mértékben csökkenne. A legnagyobb terhet a középosztály viselné, mivel a havi 416 ezer forintot meghaladó jövedelmek már magasabb adósávba kerülnének. Az éves ötmillió forint alatti keresetekre továbbra is 15%-os adó vonatkozna, az ötmillió–15 millió forintos sávban 22%-ot, míg a 15 millió forint feletti jövedelmeket már 33%-os kulcs terhelné.

A Tisza-adót megsínylenék a hevesi turizmusban dolgozók
A Tisza-adó miatt az ország turizmusában dolgozók jelentős bevételkiesést szenvednének el

A Magyar Nemzet megírta, hogy a turizmusban a szaktudást és tapasztalatot igénylő, magas fizetésű pozíciókban dolgozók éves szinten akár milliós nagyságrendű bérkiesést szenvedhetnek el, de még az alacsonyabb keresetű munkavállalók is évente százezres nagyságrendű elmaradt jövedelemmel számolhatnak.

Országos szinten a turizmus ágazat bevételkiesése akár az egymillió forintot is elérheti
Heves vármegyében a turizmus és vendéglátás kiemelkedően fontos, és ennek megfelelően jól jövedelmező ágazat, különösen a nyári szezonban. Bár a statisztikai adatokat Egerben és Hevesben torzítja az alkalmi és szezonális munkavállalók bére, a tapasztalat azt mutatja - és ezt az általunk megkérdezett dolgozók és munkáltatók is megerősítették - a tapasztalt vendéglátósok, recepciósok, szakképzett wellness-szakemberek bére az országos átlag körüli. Ha ezt vesszük alapul, akkor bizony havonta 20-30, de akár 40-50 ezer forintot is kivenne a zsebükből a tervezett szja-változtatás, a Tisza-adó.  

Az új adózási rendszer nemcsak a turizmust, hanem az oktatási ágazatot is hátrányosan érintené: a pedagógusok és más oktatásban dolgozók terhei havonta több mint 20 ezer, éves szinten pedig akár 245 ezer forinttal is emelkedhetnek.

 

