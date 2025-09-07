szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Helyi közélet

1 órája

Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – országos kampány figyelmeztet 

Címkék#adóemelés#Tisza Párt#Tisza-adó

Országos kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, hogy a választók megismerjék a Tisza Párt valós szándékait. A kiszivárgott dokumentumok szerint 22 és 33 százalékos adó bevezetését tervezik.

A közleményben hangsúlyozzák: a Tisza-adó nemcsak a legtehetősebbeket érintené, hanem az átlag alatti jövedelemmel rendelkezőket is. Ez a megszorítás minden háztartás kasszáját megterhelné, és újabb anyagi nehézségeket hozna a családoknak.

Tisza Párt rutális adóemelésre készül

Tarr Zoltán alelnök szavai szerint a párt szándékosan titkolózik. „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – vallotta be egy belső rendezvényen. A mozgalom értékelése szerint ez egyértelmű beismerés, hogy a választás után brutális megszorítások várnának a magyarokra.

Az Ellenállás Mozgalom célja, hogy mindenki tudjon a Tisza-adóról. Az online kalkulátor segítségével bárki könnyen kiszámolhatja, mekkora pluszterhet jelentene a családjának az új adórendszer.

A szervezet szerint a magyaroknak joguk van időben tájékozódni, és nemet mondani az elhallgatott megszorításokra. Ezért indították kampányukat, amely mindenkihez elviszi a Tisza-adó valódi következményeit.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
