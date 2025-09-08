2 órája
Tizedik alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió
2016 óta minden évben megszervezik a véradást. Szeptember 15-én várják az önkénteseket.
Forrás: Heol.hu
„Tégy jót!” – ezzel a mottóval 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió a cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben, ősz elején életre hívják a programot.
2025. szeptember 15-én, hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri Érseki Palotában várják a véradókat, tájékoztattak. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskednek.
Az esemény a Magyar Vöröskereszt és a Területi Vérellátó segítségével, az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont támogatásával valósul meg.
