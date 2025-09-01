Több Heves vármegyei iskolaigazgató vette át kinevezését Budapesten

Az állami fenntartású köznevelési intézmények vezetésére kiírt pályázatok elbírálása a nyári időszakban fejeződött be, amely során 322 újonnan kinevezett igazgató kapta meg a megbízásáról szóló okiratát, derült ki a Klebelsberg Központ cikkéből.

Az igazgatói kinevezések átadó ünnepsége

Forrás: Facebook

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár ünnepi köszöntőjében elmondta:

Nagy felelősséggel jár az igazgatói kinevezés, hiszen az új generáció felnevelése a legnemesebb feladat, és az igazgatók ezt irányítják.

A Klebelsberg Központ elnöke az igazgatói kinevezések kapcsán hangsúlyozta: egy iskolaigazgató szerepe nap mint nap kihívásokkal teli, de annál szebb dolog nincs, mint gyermekeket felnőni látni. Hozzátette: fontos, hogy a gyerekeket ne csak oktassuk, hanem neveljük is és fordítsanak az igazgatók kiemelt figyelmet a közösségépítésre, hogy a gyerekek mindig jó érzéssel térjenek haza az iskolából.

– A pedagógusok jó hangulatához hozzájárul a nagymértékű béremelés, de a dicséret és a kollégák differenciált értékelése is ösztönző erőként hat – tette hozzá Hajnal Gabriella.

Az átadó ünnepségen több, Heves vármegyében dolgozó pedagógust is megbíztak azzal, hogy az elkövetkezendő 5 évben ellássa az intézményének igazgatási feladatait.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az Egri Tankerületi Központ portálunk kérdésére arról tájékoztatott, hogy a sikeres igazgatói pályázat eredményeképpen az Egri Tankerületi Központ 6 intézményének főigazgatója/igazgatója kapott megbízást 2025. augusztus 16. és 2030. augusztus 15. közötti időtartamra. A megbízott vezetők hivatalosan 2025. augusztus 27-én vették át megbízólevelüket Budapesten. Az eseményen megbízott főigazgatók/igazgatók:

Berkes Krisztián igazgató – Egri Dobó István Gimnázium

Rázsi Botond Miklós főigazgató – Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

Szabó Imre Tiborné főigazgató – Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Orsóné Papp Andrea Zsuzsa igazgató – Tarnaörsi Általános Iskola

Vámosi László igazgató – Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola

Ivony István igazgató – Nagy Zoltán Általános Iskola (Erk)

A Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő három intézmény igazgatója vette át az újabb 5 évre szóló kinevezését. Mindhárom intézmény igazgatója,

Révész Lilla - Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Parád)

Deák Andrea - Hatvani Bajza József Gimnázium

Bakosné Varga Valéria - Herédi Általános Iskola

– Mindhárom újonnan kinevezett igazgató a második vezetői ciklusát kezdi meg a hétfőn elkezdődött tanévben, folytatva a megkezdett kiváló szakmai és vezetői munkájukat – mondta el lapunk kérdésére a Hatvani Tankerületi Központ.