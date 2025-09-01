1 órája
Több Heves vármegyei iskolaigazgató vette át kinevezését Budapesten
Ünnepélyes keretek között adta át dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár és Hajnal Gabriella a Klebelsberg Központ elnöke az állami fenntartású köznevelési intézmények igazgatóinak a kinevezésükről szóló emléklapokat.
Az állami fenntartású köznevelési intézmények vezetésére kiírt pályázatok elbírálása a nyári időszakban fejeződött be, amely során 322 újonnan kinevezett igazgató kapta meg a megbízásáról szóló okiratát, derült ki a Klebelsberg Központ cikkéből.
Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár ünnepi köszöntőjében elmondta:
Nagy felelősséggel jár az igazgatói kinevezés, hiszen az új generáció felnevelése a legnemesebb feladat, és az igazgatók ezt irányítják.
A Klebelsberg Központ elnöke az igazgatói kinevezések kapcsán hangsúlyozta: egy iskolaigazgató szerepe nap mint nap kihívásokkal teli, de annál szebb dolog nincs, mint gyermekeket felnőni látni. Hozzátette: fontos, hogy a gyerekeket ne csak oktassuk, hanem neveljük is és fordítsanak az igazgatók kiemelt figyelmet a közösségépítésre, hogy a gyerekek mindig jó érzéssel térjenek haza az iskolából.
– A pedagógusok jó hangulatához hozzájárul a nagymértékű béremelés, de a dicséret és a kollégák differenciált értékelése is ösztönző erőként hat – tette hozzá Hajnal Gabriella.
Az átadó ünnepségen több, Heves vármegyében dolgozó pedagógust is megbíztak azzal, hogy az elkövetkezendő 5 évben ellássa az intézményének igazgatási feladatait.
Az Egri Tankerületi Központ portálunk kérdésére arról tájékoztatott, hogy a sikeres igazgatói pályázat eredményeképpen az Egri Tankerületi Központ 6 intézményének főigazgatója/igazgatója kapott megbízást 2025. augusztus 16. és 2030. augusztus 15. közötti időtartamra. A megbízott vezetők hivatalosan 2025. augusztus 27-én vették át megbízólevelüket Budapesten. Az eseményen megbízott főigazgatók/igazgatók:
- Berkes Krisztián igazgató – Egri Dobó István Gimnázium
- Rázsi Botond Miklós főigazgató – Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
- Szabó Imre Tiborné főigazgató – Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Orsóné Papp Andrea Zsuzsa igazgató – Tarnaörsi Általános Iskola
- Vámosi László igazgató – Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola
- Ivony István igazgató – Nagy Zoltán Általános Iskola (Erk)
A Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő három intézmény igazgatója vette át az újabb 5 évre szóló kinevezését. Mindhárom intézmény igazgatója,
- Révész Lilla - Fáy András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Parád)
- Deák Andrea - Hatvani Bajza József Gimnázium
- Bakosné Varga Valéria - Herédi Általános Iskola
– Mindhárom újonnan kinevezett igazgató a második vezetői ciklusát kezdi meg a hétfőn elkezdődött tanévben, folytatva a megkezdett kiváló szakmai és vezetői munkájukat – mondta el lapunk kérdésére a Hatvani Tankerületi Központ.
A most újabb megbízatásukat átvett oktatási intézményvezetők közül Rázsi Botond, az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium második ciklusát kezdő igazgatója a Facebook oldalán osztotta meg gondolatait a kinevezésével kapcsolatban. Portálunk kérdésére elmondta, hogy az intézményigazgatásban eltöltött 18 éve alatt már megtanulta, hogy ez egy igazán felelősségteljes feladat, az pedig, hogy a tantestület és az Egri Tankerületi Központ is támogatásukról biztosították őt, olyan visszajelzés, melyre minden pillanatban igyekszik majd rászolgálni.
– A kollégák és a fenntartó is bizalmat szavazott nekem, mely valódi megerősítés számomra, ugyanakkor visszajelzés is egyben arról, hogy az út, amin az intézményben járunk, jó. Ahogy eddig, úgy ezután is igyekszem minden nappal jobbá válni, és minden nap tanulni – fogalmazta meg Rázsi Botond.
