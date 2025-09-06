Varázslatosan megszépült a felújított pélyi iskola

Pély Község Önkormányzata eredményes pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_PLUSZ, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívására. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg. Az Önkormányzat 102 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a pélyi iskola épületének energetikai korszerűsítésére - olvasható a Fejlesztési és Koordinációs Központ sajtóközleményében.

A TOP_PLUSZ program támogatásával újult meg az intézmény épülete

Forrás: Beküldött

A TOP_PLUSZ projekt fő célja a Pély, Fő utca 138. szám (hrsz.: 770) alatt található, 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő iskola épületének energetikai racionalizálása, a hosszú távú működés feltételeinek megteremtése volt. Az épület energetikai célú felújítása során az iskola korszerűtlen nyílászáróit kicserélték, valamint a homlokzat, lábazat és a födém felületeinek szigetelése is megtörtént. A vizes helyiségekben található vízmelegítők korszerűsítésére is sor került. A megújuló energia hasznosítására napelemes rendszert telepítettek az iskola tetőszerkezetére. A fejlesztés eredményeként az épület energiahatékonysági mutatói javultak, az üvegházhatású gázok kibocsátása az épületen elvégzésre került energetikai korszerűsítésnek köszönhetően csökkent. A fejlesztés előtti állapothoz képest egy gazdaságosabban, fenntarthatóbban üzemeltethető iskolaépületben kezdhették meg az új tanévet az iskola diákjai és pedagógusai - részletezik.