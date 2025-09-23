2 órája
A leszakadó városrész több irányú fejlesztésére költik a pályázaton nyert összeget
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Összefogás – fejlődjünk együtt Alapítvány és a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alkotta konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP) keretében „Szegregált élethelyzetek felszámolása Egerben” elnevezéssel támogatási igényt nyújtott be, amely alapján több mint 180 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült.
A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló projekt célja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával és a Top Plusz Szociális városrehabilitáció projekt intézkedésével van összhangban, s azt kiegészítve a szegregált és szegregációval veszélyeztetett városi területen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját is érinti.
A Top Plusz forrás felhasználása
Mint arról Eger önkormányzata a hivatalos Facebook oldalán beszámolt, a tevékenységek eredményeként a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területen élők számára olyan programok válnak elérhetővé, melyek elősegítik
- a foglalkoztatást,
- a társadalmi integrációt,
- a közösségfejlesztést,
- az oktatást, iskolai felzárkózást,
- az egészségügyi szűréseket,
- az egyéni (adott esetben családi) fejlesztést
- folyamatos szociális munkát biztosítanak
A projekt megvalósítási helyszíne a 2011-es népszámlálási adatok alapján behatárolt egri szegregátum és a hozzá szervesen kapcsolódó szegregációval veszélyeztetett terület (Szala városrész).
A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.
