A leszakadó városrész több irányú fejlesztésére költik a pályázaton nyert összeget

A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló projekt célja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával és a Top Plusz Szociális városrehabilitáció projekt intézkedésével van összhangban, s azt kiegészítve a szegregált és szegregációval veszélyeztetett városi területen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját is érinti.

A Top Plusz forrás felhasználása

Mint arról Eger önkormányzata a hivatalos Facebook oldalán beszámolt, a tevékenységek eredményeként a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területen élők számára olyan programok válnak elérhetővé, melyek elősegítik

a foglalkoztatást,

a társadalmi integrációt,

a közösségfejlesztést,

az oktatást, iskolai felzárkózást,

az egészségügyi szűréseket,

az egyéni (adott esetben családi) fejlesztést

folyamatos szociális munkát biztosítanak

A projekt megvalósítási helyszíne a 2011-es népszámlálási adatok alapján behatárolt egri szegregátum és a hozzá szervesen kapcsolódó szegregációval veszélyeztetett terület (Szala városrész).

