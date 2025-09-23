szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TOP Plusz

2 órája

A leszakadó városrész több irányú fejlesztésére költik a pályázaton nyert összeget

Címkék#Széchenyi Terv Plusz#Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság#pályázat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Összefogás – fejlődjünk együtt Alapítvány és a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alkotta konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP) keretében „Szegregált élethelyzetek felszámolása Egerben” elnevezéssel támogatási igényt nyújtott be, amely alapján több mint 180 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült.

Makó-Szabó Diána

A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló projekt célja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával és a Top Plusz Szociális városrehabilitáció projekt intézkedésével van összhangban, s azt kiegészítve a szegregált és szegregációval veszélyeztetett városi területen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját is érinti.

TOP Plusz
A TOP Plusz pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatásból az egri szegregátum fejlesztését valósítják meg. Képünk illusztráció.
Fotó: Bencsik Ádám

A Top Plusz forrás felhasználása

Mint arról Eger önkormányzata a hivatalos Facebook oldalán beszámolt, a tevékenységek eredményeként a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területen élők számára olyan programok válnak elérhetővé, melyek elősegítik 

  • a foglalkoztatást,
  • a társadalmi integrációt,
  • a közösségfejlesztést,
  • az oktatást, iskolai felzárkózást,
  • az egészségügyi szűréseket,
  • az egyéni (adott esetben családi) fejlesztést 
  • folyamatos szociális munkát biztosítanak

A projekt megvalósítási helyszíne a 2011-es népszámlálási adatok alapján behatárolt egri szegregátum és a hozzá szervesen kapcsolódó szegregációval veszélyeztetett terület (Szala városrész).

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu