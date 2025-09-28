31 perce
Torlódás bénítja a forgalmat az M3-ason vasárnap délután
Nem zajlik zökkenőmentesen a közlekedés vasárnap délután a sztrádán. Az M3-ason már kezd kialakulni a torlódás.
Sokan haladnak vasárnap délután Budapest felé az M3-as autópályán. A Bag és Gödöllő között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás alakult ki - olvasható az Útinfom honlapján.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Korábban megírtuk, hogy az M3-ason több szakaszon is felújítás zajlik, ami jelentős fennakadásokat okozhat az autósoknak. A Heves vármegyén áthaladó főutakon is torlódásokra, kerülőkre és hosszas várakozásra kell készülni.
Útfelújítások okozhatnak fennakadásokat Hevesben – az M3-as sem kivétel
Hosszú hetekig nehéz lesz a közlekedés a sztrádán. Az M3-as bizonyos szakaszán komoly korlátozások jönnek.
Másfél hónapnyi dugóra készülhetnek az autósok az M3-as ezen szakaszán
Halálos gázolás: Egerbe tartó vonatnál történt tragédia + helyszíni fotó
Másfél hónapnyi dugóra készülhetnek az autósok az M3-as ezen szakaszán