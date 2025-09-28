Torlódás bénítja a forgalmat az M3-ason vasárnap délután

Sokan haladnak vasárnap délután Budapest felé az M3-as autópályán. A Bag és Gödöllő között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás alakult ki - olvasható az Útinfom honlapján.

Az M3-ason kezd kialakulni a torlódás.

Forrás: MTI

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban megírtuk, hogy az M3-ason több szakaszon is felújítás zajlik, ami jelentős fennakadásokat okozhat az autósoknak. A Heves vármegyén áthaladó főutakon is torlódásokra, kerülőkre és hosszas várakozásra kell készülni.