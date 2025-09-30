szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Törvényjavaslat

2 órája

Hatékonyabb, gyorsabb és átláthatóbb bíráskodásért szólt Pajtók Gábor

Címkék#bíróság#közigazgatás#Pajtók Gábor#Fidesz

Vezérszónokként képviselte a Fidesz-frakciót dr. Pajtók Gábor. A törvényjavaslat alapján egyszerűsödnek a beadványokra és a keresetlevél benyújtására vonatkozó szabályok, különösen a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek számára.

Szabadi Martina Laura

A közigazgatási bíráskodással összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz tartozóan vezérszónokként képviselte a Fidesz frakció álláspontját dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője a múlt heti parlamenti vitában. A javaslat célja a közigazgatási bíráskodás hatékonyabbá tétele és a bírósághoz fordulás egyszerűsítése, amelyet a bíróságok összetételének pontosítása, valamint az eljárások arányosságának, egységességének és kiszámíthatóságának biztosítása is szolgál.

A törvényjavaslat segít a jogi képviselővel nem rendelkezőknek Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala
A törvényjavaslat segít a jogi képviselővel nem rendelkezőknek Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

A törvényjavaslat segít a jogi képviselővel nem rendelkezőknek

A kodifikáció során kiemelt szempont volt a közigazgatási perindítás és a beadványok tartalmi-formai követelményeinek ésszerűsítése, valamint az átlátható és kiszámítható eljárási szabályok megteremtése. Az új szabályozás lehetővé teszi a bírósági titkárok bevonását a tárgyalástartásba, a törvényjavaslat alapján egyszerűsödnek a beadványokra és a keresetlevél benyújtására vonatkozó szabályok, különösen a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek számára. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A közigazgatási perek mielőbbi befejezését szolgálják az előterjeszthető beadványok benyújtásának idejére és tartalmára vonatkozó rendelkezések, emellett a hatóság a per során orvosolhatja a döntés jogalapjára ki nem ható hibákat, elősegítve ezzel az összetett ügyek jogszerű és időben történő lezárását.  Mindezek az intézkedések nemcsak a jogkereső állampolgárok helyzetét könnyítik meg, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy a közigazgatási bíráskodás hatékonyabb, gyorsabb és átláthatóbb legyen, ami végső soron Magyarország ( jogi)versenyképességét is erősíti.

- fűzte hozzá az országgyűlési képviselő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu