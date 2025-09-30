2 órája
Hatékonyabb, gyorsabb és átláthatóbb bíráskodásért szólt Pajtók Gábor
Vezérszónokként képviselte a Fidesz-frakciót dr. Pajtók Gábor. A törvényjavaslat alapján egyszerűsödnek a beadványokra és a keresetlevél benyújtására vonatkozó szabályok, különösen a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek számára.
A közigazgatási bíráskodással összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz tartozóan vezérszónokként képviselte a Fidesz frakció álláspontját dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője a múlt heti parlamenti vitában. A javaslat célja a közigazgatási bíráskodás hatékonyabbá tétele és a bírósághoz fordulás egyszerűsítése, amelyet a bíróságok összetételének pontosítása, valamint az eljárások arányosságának, egységességének és kiszámíthatóságának biztosítása is szolgál.
A törvényjavaslat segít a jogi képviselővel nem rendelkezőknek
A kodifikáció során kiemelt szempont volt a közigazgatási perindítás és a beadványok tartalmi-formai követelményeinek ésszerűsítése, valamint az átlátható és kiszámítható eljárási szabályok megteremtése. Az új szabályozás lehetővé teszi a bírósági titkárok bevonását a tárgyalástartásba, a törvényjavaslat alapján egyszerűsödnek a beadványokra és a keresetlevél benyújtására vonatkozó szabályok, különösen a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek számára.
A közigazgatási perek mielőbbi befejezését szolgálják az előterjeszthető beadványok benyújtásának idejére és tartalmára vonatkozó rendelkezések, emellett a hatóság a per során orvosolhatja a döntés jogalapjára ki nem ható hibákat, elősegítve ezzel az összetett ügyek jogszerű és időben történő lezárását. Mindezek az intézkedések nemcsak a jogkereső állampolgárok helyzetét könnyítik meg, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy a közigazgatási bíráskodás hatékonyabb, gyorsabb és átláthatóbb legyen, ami végső soron Magyarország ( jogi)versenyképességét is erősíti.
