Hatékonyabb, gyorsabb és átláthatóbb bíráskodásért szólt Pajtók Gábor

A közigazgatási bíráskodással összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz tartozóan vezérszónokként képviselte a Fidesz frakció álláspontját dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője a múlt heti parlamenti vitában. A javaslat célja a közigazgatási bíráskodás hatékonyabbá tétele és a bírósághoz fordulás egyszerűsítése, amelyet a bíróságok összetételének pontosítása, valamint az eljárások arányosságának, egységességének és kiszámíthatóságának biztosítása is szolgál.

A törvényjavaslat segít a jogi képviselővel nem rendelkezőknek Fotó: Dr. Pajtók Gábor Facebook oldala

A kodifikáció során kiemelt szempont volt a közigazgatási perindítás és a beadványok tartalmi-formai követelményeinek ésszerűsítése, valamint az átlátható és kiszámítható eljárási szabályok megteremtése. Az új szabályozás lehetővé teszi a bírósági titkárok bevonását a tárgyalástartásba, a törvényjavaslat alapján egyszerűsödnek a beadványokra és a keresetlevél benyújtására vonatkozó szabályok, különösen a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelek számára.

