Hoppá! Nem minden traffipax mér Hevesben? Van három, ami biztosan működik, de a többi?

Az ország számos pontján feltűntek már olyan sebességmérő dobozok, amelyek valójában nem tartalmaznak működő kamerát. Az elmúlt években több önkormányzat is úgy döntött, hogy a drága, hitelesített és a rendőrség VÉDA-rendszeréhez csatlakozó lézeres traffipaxok helyett csupán üres dobozokat helyez ki – ezek ugyanis jóval olcsóbb megoldást kínálnak a gyorshajtók elrettentésére.

Az áltraffipaxok megtévesztésig hasonlítanak a valódi sebességmérőkre

Fotó: Máthé Daniella

Traffipax vagy csak doboz? A lényeg, hogy lassítanak

A Traffix közlekedési blog beszámolója szerint az önkormányzatok által kihelyezett áltraffipaxok megtévesztésig hasonlítanak a valódi sebességmérőkre: gyakran matricákkal, prizmákkal és figyelemfelkeltő jelzésekkel látják el őket, hogy valódinak tűnjenek. Bár ezek olcsóbb megoldást jelentenek, egy-egy doboz előkészítése és telepítése – a betonozástól a hálózatra kötésig – így is akár 5-6 millió forintba kerülhet. Az ilyen eszközök célja, hogy a sofőrök lassítsanak, még akkor is, ha tényleges mérés nem történik - olvashatjuk a Traffix oldalán.