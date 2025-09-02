szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Traffi, vagy nem traffi?

54 perce

Hoppá! Nem minden traffipax mér Hevesben? Van három, ami biztosan működik, de a többi?

Címkék#traffipax#rendőrség#traffibox#gyorshajtók#szabálysértés

Egyre több helyen tűnnek fel működés nélküli traffipax-dobozok, melyek célja a gyorshajtók elrettentése. Bár több önkormányzat használja ezt a módszert, a kihelyezésük jogszabályhoz kötött. Eközben megjelentek olyan korszerű sebességmérők is, amelyek nemcsak a gyorshajtást, hanem más szabálysértéseket is rögzítenek.

Heol.hu

Az ország számos pontján feltűntek már olyan sebességmérő dobozok, amelyek valójában nem tartalmaznak működő kamerát. Az elmúlt években több önkormányzat is úgy döntött, hogy a drága, hitelesített és a rendőrség VÉDA-rendszeréhez csatlakozó lézeres traffipaxok helyett csupán üres dobozokat helyez ki – ezek ugyanis jóval olcsóbb megoldást kínálnak a gyorshajtók elrettentésére.

Az áltraffipaxok megtévesztésig hasonlítanak a valódi sebességmérőkre
Fotó: Máthé Daniella
Fotó: Máthé Daniella

Traffipax vagy csak doboz? A lényeg, hogy lassítanak

A Traffix közlekedési blog beszámolója szerint az önkormányzatok által kihelyezett áltraffipaxok megtévesztésig hasonlítanak a valódi sebességmérőkre: gyakran matricákkal, prizmákkal és figyelemfelkeltő jelzésekkel látják el őket, hogy valódinak tűnjenek. Bár ezek olcsóbb megoldást jelentenek, egy-egy doboz előkészítése és telepítése – a betonozástól a hálózatra kötésig – így is akár 5-6 millió forintba kerülhet. Az ilyen eszközök célja, hogy a sofőrök lassítsanak, még akkor is, ha tényleges mérés nem történik - olvashatjuk a Traffix oldalán.

Lázár Levente, a vármegyei rendőrség sajtóreferense kérdésünkre elmondta, hogy Heves vármegyében jelenleg három fix telepítésű sebességmérő eszköz működik: egy Trafibox Hatvanban, a Horváth Mihály út 4. előtt, valamint két másik Egerben – a Vécseyvölgy utca 84. szám és a Mindszenty Gedeon utca 43. szám előtt, utóbbi egy TraffiPack típusú készülék.

Korábban megírtuk, hogy a legnagyobb mért gyorshajtást – óránkénti 108 kilométeres sebességet – a Vécseyvölgyi Trafibox rögzítette, ami több mint kétszerese a megengedett városi határnak. A rendőrség rendszeresen felhívja a figyelmet a sebességkorlátozások betartására, hiszen a gyorshajtás nem csupán szabályszegés, hanem súlyos balesetekhez is vezethet.

Nem mindegy, ki engedélyezi – áltraffipaxhoz is kell jóváhagyás

A sonline.hu korábbi megkeresésére a rendőrség megerősítette: bár a működés nélküli traffipax dobozok kihelyezéséhez nincs szükség rendőrségi engedélyre, a közútkezelő hozzájárulása elengedhetetlen. Az önkormányzatok ugyanakkor jellemzően megállapodást kötnek a rendőrséggel a valódi sebességmérők üzemeltetéséről, míg a látványtraffipaxok telepítését is engedélyhez kötik. A szabályok szerint ezeken az eszközökön kötelező feltüntetni a „traffipax kontroll” feliratot, amelynek kihelyezése szintén a közútkezelő hatáskörébe tartozik.

A közlekedők így gyakran nem tudják eldönteni, hogy valódi sebességmérő mellett haladnak el vagy csak egy figyelmeztető doboz mellett. A cél azonban mindkét esetben ugyanaz: lassításra ösztönözni az autósokat. Hogy van-e benne kamera, vagy sem, végső soron nem számít – a legfontosabb, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.

 

