Tragédia: gyászol Eger, a város megbecsült alakja hunyt el

Életének 77. évében elhunyt Dr. Vincze István, Eger korábbi aljegyzője - közölte Eger Város Hivatalos Oldala. Dr. Vincze István 1948. február 13-án született Nógrád megyében, jogi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Pályáját az ózdi kohászati üzemeknél kezdte, majd jogtanácsosként dolgozott a szakszervezet jogsegélyszolgálatánál és termelőszövetkezeteknél.

Dr. Vincze István 1985. december 1-jétől az egri Városházán dolgozott, előbb jogászként, majd osztályvezető-helyettesként. Az önkormányzati rendszer átalakulását követően pályázat útján irodavezetői és jegyzőhelyettesi feladatokat látott el. 1995 és 2011 között Eger aljegyzőjeként tevékenykedett, összesen 26 évet töltve a Városházán, ebből több mint 20 éven át aljegyzői pozícióban. Számos feladat hárult rá a rendszerváltozás időszakában: az új jogi szabályozások kialakítása, az önkormányzati struktúrák működésének megszilárdítása és a privatizációs folyamatok kezelése mind meghatározó részei voltak munkásságának.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel emlékezik Dr. Vincze István több évtizedes városházi szolgálatára. Mély hálával tartozunk neki a hosszú, elhivatott szolgálatért, a szakmaiságért és a városért végzett munkájáért

Temetése 2025. szeptember 18-án, csütörtökön lesz a Grőber temetőben, előtte 10:30 órakor gyászmise lesz a Hatvani temető kápolnájában.