Középső ujjal köszöntik őket az autósok – így válaszolnak a traktorosok

A mezőgazdasági gépek és traktorok közúton való haladása régi, éles vitatéma a közlekedők körében pro és kontra. A szántóföldi munkák tavaszi kezdetétől az őszi befejezéséig számítani kell a megjelenésükre az utakon, az aratási szezonban pedig még nagyobb számban vesznek részt a forgalomban traktorok, kombájnok és vontatók is.

A traktorok közúton haladása a közlekedés minden szereplőjétől fokozott figyelmet követel meg

Forrás: vaol.hu / Horváth Balázs

Leggyakrabban azok a vádak érik a gazdákat a többi közlekedő részéről, hogy nem lenne muszáj a közúton menniük, továbbá felhordják a sarat az aszfaltra, lassúak, esetleg műszakilag nincsenek megfelelő állapotban. Az általunk kérdezett több Heves vármegyei gazda egyetértett abban, hogy bizony vannak, akiknél ilyesmi is előfordulhat, de a vásár mindig kettőn áll, azaz a többi sofőrön is. A közúti közlekedés egyébként is veszélyes üzem, a KRESZ szabályainak maradéktalan betartása mellett körültekintésre, udvariasságra és türelemre is szükség lenne a balesetek elkerülésére. A mezőgazdasági gépek fokozott jelenléte idején az utakon még nagyobb fegyelmezettség kellene a sofőrök részéről.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A traktorok közúton haladása minden közlekedőtől fegyelmezettséget kíván

Sajnos, ahogy a gazdák elmondták, nem mindig ezt tapasztalják traktoraikat, vontatóikat vezetve a közutakon. Mint mondták, ha a lassabban haladó gépeik mögött feltorlódik a forgalom, előbb-utóbb mindig elveszti valaki a fejét, és olyan helyen kezd hajmeresztő előzésbe, ahol az útszakasz nem látható be jól, és lutri, hogy a manőver biztonságosan befejezhető-e. Nem ritka, hogy nem kellően lelassítva közelítik meg hátulról a jóval lassúbb mezőgazdasági járművet, és ha az utolsó pillanatban úgy alakul, hogy mégsem lehet előzni, akkor bizony "felsírnak" a gumik a vészfékezéstől, hogy ne rohanjanak bele a traktorba, a pótkocsijába, vagy egy kombájnba, tették hozzá. Szűkebb hazánk gazdái szerint a méretes járművek előzése, kikerülése során hasznos nagyobb oldaltávolság tartására is sokan fittyet hánynak. Mindezek tetejében akadnak, akik őrjöngve feltartott középső ujjukkal adják a gazdák tudtára kevéssé sem szalonképes véleményüket a csupán a munkájukat végző emberekről.