Különleges tematikus sétával és vezetett biciklitúrával készül Eger a Turizmus Világnapjára

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) kezdeményezésére a turisztikai ágazat 1980 óta minden évben szeptember 27-én ünnepli a Turizmus Világnapját. Idén Eger két programmal várja az érdeklődőket: egy különleges, vendéglátó-történeti fókuszú tematikus sétával délelőtt, valamint a város első vezetett, városnéző biciklitúrájával délután az Eger Városi Turisztikai Kft. szervezésében. 

A séta Eger vendéglátó múltját, híres vendégeit és a város ikonikus szálláshelyeinek történeteit eleveníti fel, kérdésekkel és kulisszatitkokkal fűszerezve. A program 2025. szeptember 27-én, szombaton 10:00 és 12:00 között zajlik. A szervezők a Tourinform Eger irodánál várják az érdeklődő résztvevőket, ahonnan Tóth Szilvia idegenvezetővel indulhatnak az izgalmas sétára. A program 10 éves kor alatt ingyenes. 

Eger vendéglátós múltját elevenítik fel a Turizmus Világnapja alkalmából rendezett sétán.
Forrás:  Beküldött fotó

