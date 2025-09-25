Különleges tematikus sétával és vezetett biciklitúrával készül Eger a Turizmus Világnapjára

A séta Eger vendéglátó múltját, híres vendégeit és a város ikonikus szálláshelyeinek történeteit eleveníti fel, kérdésekkel és kulisszatitkokkal fűszerezve. A program 2025. szeptember 27-én, szombaton 10:00 és 12:00 között zajlik. A szervezők a Tourinform Eger irodánál várják az érdeklődő résztvevőket, ahonnan Tóth Szilvia idegenvezetővel indulhatnak az izgalmas sétára. A program 10 éves kor alatt ingyenes.

Eger vendéglátós múltját elevenítik fel a Turizmus Világnapja alkalmából rendezett sétán.

Forrás: Beküldött fotó

