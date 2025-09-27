1 órája
Tekert Eger és sétálni is lehetett a Turizmus Világnapján Egerben + fotók, videó
Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) kezdeményezésére a turisztikai ágazat 1980 óta minden évben szeptember 27-én ünnepli a Turizmus Világnapját. Idén Eger két programmal várta az érdeklődőket szombaton: egy különleges, vendéglátó-történeti fókuszú tematikus sétával délelőtt, valamint a város első vezetett, városnéző biciklitúrájával délután. A Turizmus Világnapja alkalmából az egész országban szerveznek programokat.
– A Turizmus Világnapja remek alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet a turizmus közösségépítő és gazdaságélénkítő szerepére, miközben felelősen gondolkodunk a jövőről is. A délelőtti tematikus séta a város vendéglátó hagyományait és legendás vendégeit idézte meg, a délutáni kerékpáros városnézés pedig aktív, fenntartható módon mutatta be Eger értékeit – mondta el a rendezvényről Törőcsik Gábor , a programokat szervező Eger Városi Turisztikai Kft. ügyvezetője.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A Turizmus Világnapja az aktív kikapcsolódás jegyében
A séta Eger vendéglátó múltját, híres vendégeit és a város ikonikus szálláshelyeinek történeteit elevenítette fel, kérdésekkel és kulisszatitkokkal fűszerezve. Az aktív kikapcsolódás kedvelői szombat délelőtt 10:00 és 12:00 között járhatták be Eger ikonikus helyeit, melyekről Tóth Szilvia idegenvezető mesélt.
Ezek most a pihenés szigetei Hevesben, ide ömlenek ide a turisták, ha egy jót akarnak nyaralni
A délután folyamán sem maradtak program nélkül azok, akik a kellemes őszi délutánt két keréken szerették volna tölteni: a TekerEger városnéző biciklitúra Miklovicz Gábor idegenvezető irányításával a Dobó térről indult 14 órakor, s a fenntartható felfedezés élményét kínálta helyieknek és vendégeknek egyaránt.
A Turizmus Világnapja - TekerEger városnéző biciklitúraFotók: Huszár Márk/Heol.hu
Középső ujjal köszöntik őket az autósok – így válaszolnak a traktorosok
Eladó a mátrai álom, és alkuképes az ár – ezekkel a házakkal egy életre megszedheted magad
Másfél hónapnyi dugóra készülhetnek az autósok az M3-as ezen szakaszán