szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Világnap

1 órája

Tekert Eger és sétálni is lehetett a Turizmus Világnapján Egerben + fotók, videó

Címkék#turizmus#séta#bicikli

Az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) kezdeményezésére a turisztikai ágazat 1980 óta minden évben szeptember 27-én ünnepli a Turizmus Világnapját. Idén Eger két programmal várta az érdeklődőket szombaton: egy különleges, vendéglátó-történeti fókuszú tematikus sétával délelőtt, valamint a város első vezetett, városnéző biciklitúrájával délután. A Turizmus Világnapja alkalmából az egész országban szerveznek programokat.

Makó-Szabó Diána

– A Turizmus Világnapja remek alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet a turizmus közösségépítő és gazdaságélénkítő szerepére, miközben felelősen gondolkodunk a jövőről is. A délelőtti tematikus séta a város vendéglátó hagyományait és legendás vendégeit idézte meg, a délutáni kerékpáros városnézés pedig aktív, fenntartható módon mutatta be Eger értékeit – mondta el a rendezvényről Törőcsik Gábor , a programokat szervező Eger Városi Turisztikai Kft. ügyvezetője.

A Turizmus Világnapja alkalmából megrendezték a TekerEger városnéző biciklitúrát
A Turizmus Világnapja alkalmából megrendezték a TekerEger városnéző biciklitúrát
Forrás:   Huszár Márk /  Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Turizmus Világnapja az aktív kikapcsolódás jegyében

A séta Eger vendéglátó múltját, híres vendégeit és a város ikonikus szálláshelyeinek történeteit elevenítette fel, kérdésekkel és kulisszatitkokkal fűszerezve. Az aktív kikapcsolódás kedvelői szombat délelőtt 10:00 és 12:00 között járhatták be Eger ikonikus helyeit, melyekről Tóth Szilvia idegenvezető mesélt. 

A délután folyamán sem maradtak program nélkül azok, akik a kellemes őszi délutánt két keréken szerették volna tölteni: a TekerEger városnéző biciklitúra Miklovicz Gábor idegenvezető irányításával a Dobó térről indult 14 órakor, s a fenntartható felfedezés élményét kínálta helyieknek és vendégeknek egyaránt. 

A Turizmus Világnapja - TekerEger városnéző biciklitúra

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu