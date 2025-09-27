Tekert Eger és sétálni is lehetett a Turizmus Világnapján Egerben + fotók, videó

– A Turizmus Világnapja remek alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet a turizmus közösségépítő és gazdaságélénkítő szerepére, miközben felelősen gondolkodunk a jövőről is. A délelőtti tematikus séta a város vendéglátó hagyományait és legendás vendégeit idézte meg, a délutáni kerékpáros városnézés pedig aktív, fenntartható módon mutatta be Eger értékeit – mondta el a rendezvényről Törőcsik Gábor , a programokat szervező Eger Városi Turisztikai Kft. ügyvezetője.

A Turizmus Világnapja alkalmából megrendezték a TekerEger városnéző biciklitúrát

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A Turizmus Világnapja az aktív kikapcsolódás jegyében

A séta Eger vendéglátó múltját, híres vendégeit és a város ikonikus szálláshelyeinek történeteit elevenítette fel, kérdésekkel és kulisszatitkokkal fűszerezve. Az aktív kikapcsolódás kedvelői szombat délelőtt 10:00 és 12:00 között járhatták be Eger ikonikus helyeit, melyekről Tóth Szilvia idegenvezető mesélt.