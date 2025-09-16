28 perce
Véget ér a tilalom: ismét szabad a tűzgyújtás Hevesben!
Keddtől több vármegyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom.
Keddtől megszűnik a tűzgyújtási tilalom a következő vármegyékben: Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg - olvasható a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság facebook oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Van azonban két vármegye, ahol továbbra is érvényben van a tilalom: Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegyében. Ezekben továbbra is tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. A tilalom – amely vonatkozik a parlag- és gazégetésre is – kiterjed a tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra is - írják.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról itt vagy az itt elhelyezett térképen folyamatosan tájékozódhatsz.
Súlyosan megsérült – újabb baleset történt az egri utcában, ahol félnek a lakók
Pétervására SE: tragikus hirtelenséggel hunyt el a korábbi futballista
A sírig őrizte titkát Titsner és Johan, 225 éve nincs magyarázat az egri pince rejtélyére – videóval