Véget ér a tilalom: ismét szabad a tűzgyújtás Hevesben!

Keddtől megszűnik a tűzgyújtási tilalom a következő vármegyékben: Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg - olvasható a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság facebook oldalán.

Keddtől több vármegyében is megszűnt a tűzgyújtási tilalom.

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

Van azonban két vármegye, ahol továbbra is érvényben van a tilalom: Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegyében. Ezekben továbbra is tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. A tilalom – amely vonatkozik a parlag- és gazégetésre is – kiterjed a tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra is - írják.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról itt vagy az itt elhelyezett térképen folyamatosan tájékozódhatsz.