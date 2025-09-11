Ezeken a helyeken fognak megjelenni a tűzoltók, ha baj van az egri Felsővárosban

Az elmúlt években több helyszínen is kialakítottak speciális talpalási pontokat, amelyek lehetővé teszik a tűzoltó járművek biztonságos telepítését. Eger önkormányzata és a katasztrófavédelem 2020-óta közösen dolgozik a város középmagas épületeinek tűzvédelme érdekében. 2022-ben a Kodály Zoltán utcában, 2023-ban a Kertész utcában készült el egy-egy ilyen létesítmény, idén augusztusban pedig a Malomárok utca 64. szám előtt épült meg a következő.

A tűzoltók már gyakorlatoztak az utcában Fotó: Eger önkormányzata

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A tűzoltók gyakorlatoztak

A napokban az Egri Tűzoltóság magasból mentő járműve gyakorlatot tartott a helyszínen. Az „épület tetejéről" történő mentést próbálták ki, egyúttal ellenőrizve a műszaki feltételeket is. A talpalási pontok kialakítása komoly költséget jelent – egy-egy beruházás 10–12 millió forint –, ezért a város évről évre ütemezve tervezi megvalósítani ezeket a fejlesztéseket, így folyamatosan nő azoknak az épületeknek a száma, ahol a tűzoltók biztonságosan és gyorsan tudnak beavatkozni. Eger önkormányzata elkötelezett abban, hogy az itt élők élet- és vagyonbiztonságát erősítse. A most elkészült talpalási pont a Malomárok utca 54–64. szám közötti lakókat is nagyobb biztonságban tudhatja.