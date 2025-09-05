36 perce
Figyelem, ügyfelek! Három gyöngyösi ügyfélszolgálat már nem a megszokott helyen vár
Ha a közeljövőben a gyöngyösi hivatalokhoz készül, érdemes előre terveznie: szeptember 10-től három fontos ügyfélszolgálat új címen várja az ügyfeleket, egy nappal korábban pedig zárva tartanak.
A Heves Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint három gyöngyösi ügyfélszolgálat új címre költözik. 2025. szeptember 10-től a Gyöngyösi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya, a gyöngyösi építésügyi és örökségvédelmi ügyfélszolgálat, valamint a Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály gyöngyösi osztálya a Mátrai út 36. szám alatt, az egyetemi ingatlan „D” épületében fogadja az ügyfeleket a megszokott nyitvatartással.
Zárva tart az ügyfélszolgálat a költözés miatt
A hivatal felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a költözés előkészítése miatt 2025. szeptember 8-án, hétfőn az érintett ügyfélszolgálatok zárva tartanak.
