Új intézmény a legkisebbeknek: átadták Heves új bölcsődéjét
Hevesen ünnepélyes keretek között tartották meg kedden a legújabb fejlesztés átadását. Az új bölcsőde három csoportszobával, 42 férőhellyel és tíz munkahellyel gazdagítja a várost.
A Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat Európai Uniós támogatással Hevesen új bölcsődét hozott létre. Ezt adták át ünnepélyes keretek között kedden délelőtt. A 630 millió forintos beruházás – melyből 130 milliót az állam állt – eredményeképpen egy három csoportos, 42 férőhelyes új bölcsőde jött létre, melynek köszönhetően tíz munkahely jött létre. Sveiczer Sándor, hevesi polgármester köszöntőjében elhangzott, ha egy település életében új intézményt adnak át, az nem jelent mást, minthogy az a helység él, s élni akar.
– Ráadásul egy bölcsődéről beszélünk, ez pedig azt mutatja, hogy Hevesnek van jövője – húzta alá.
Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár is jelen volt az eseményen. Szavai szerint egy új bölcsőde átadása az a jövő szempontjából egy nagyon fontos üzenet.
– 2010-ben még csak 326 településen volt ilyen intézmény, mára ez a szám 1250. Ezzel a családoknak üzenünk, hogy van egy hely, ahol biztonságban nevelik a gyerekeket – húzta alá. Azt is hozzátette, hogy egyházi fenntartású bölcsődéből is igen kevés volt 2010-ben, egészen pontosan 9 településen volt, mostanra ez már 250.
– Heves vármegyében 2010-ben még csak kilenc településen volt bölcsi, most már 64 helyen van. De egy bölcsőde sokkal több mint egy intézmény, ott szeretet, gondoskodás van
– emelte ki. Emlékeztetett, nemrég Hatvanban járt, ahol bejelentette, hogy uniós és állami forrásból újabb vidéki munkahelyi bölcsődék létrehozását támogatja a kormány. Egyébként azelőtt pedig júniusban Nagytályán adott át egy minibölcsődét, mely nyolc gyermeket tud majd ellátni.
Az új bölcsőde egy álom létrejötte
Aczél Péter, a Magyar Pünkösdi Egyház főtitkára kiemelte, öröm és hála ez a mai nap.
– Fő küldetésünk az evangélium hirdetése, de emellett fontos számunkra az államtól átvállalt közfeladatok elvégzése, hogy ezáltal tevékeny módon segítsünk az oktatás területén is. Hálózatunk országos, már több régióban jelen vagyunk bölcsődei tevékenység tekintetében is. Az intézmény a Mustármag Bölcsőde nevet kapott, melynek szimbolikus jelentése van. Az Isten országát a létező legkisebb maghoz hasonlítják, amelyet ha elvetünk, óriási növény fejlődik. Legyenek ezek a gyerekek mustármagok, s folyamatosan fejlődjenek – mondta.
Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is örömét fejezte ki a fejlesztés kapcsán, s kiemelte, az intézmény a jövőbe vetett hit tanúbizonysága. Kiemelte, a kornak megfelelő bölcsőde infrastruktúráját, s azt, hogy a környéken már több ilyen épült, de a fejlődés nem áll meg, hanem folytatódik az építkezés.
Minden megszólaló egy közös álom beteljesüléséről szólt, s arról, hogy az új bölcsőde a gyerekek otthona lesz, ahol biztonságban nevelkedhetnek. Az ünnepi gondolatokat szalagátvágás követte, s ezzel hivatalosan is átadták az intézményt.
