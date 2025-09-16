Új intézmény a legkisebbeknek: átadták Heves új bölcsődéjét

A Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat Nevelőszülői Hálózat Európai Uniós támogatással Hevesen új bölcsődét hozott létre. Ezt adták át ünnepélyes keretek között kedden délelőtt. A 630 millió forintos beruházás – melyből 130 milliót az állam állt – eredményeképpen egy három csoportos, 42 férőhelyes új bölcsőde jött létre, melynek köszönhetően tíz munkahely jött létre. Sveiczer Sándor, hevesi polgármester köszöntőjében elhangzott, ha egy település életében új intézményt adnak át, az nem jelent mást, minthogy az a helység él, s élni akar.

– Ráadásul egy bölcsődéről beszélünk, ez pedig azt mutatja, hogy Hevesnek van jövője – húzta alá.

Így néz ki az új bölcsőde Hevesen Fotó: Huszár Márk/Heol.hu

Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár is jelen volt az eseményen. Szavai szerint egy új bölcsőde átadása az a jövő szempontjából egy nagyon fontos üzenet.

– 2010-ben még csak 326 településen volt ilyen intézmény, mára ez a szám 1250. Ezzel a családoknak üzenünk, hogy van egy hely, ahol biztonságban nevelik a gyerekeket – húzta alá. Azt is hozzátette, hogy egyházi fenntartású bölcsődéből is igen kevés volt 2010-ben, egészen pontosan 9 településen volt, mostanra ez már 250.

– Heves vármegyében 2010-ben még csak kilenc településen volt bölcsi, most már 64 helyen van. De egy bölcsőde sokkal több mint egy intézmény, ott szeretet, gondoskodás van

– emelte ki. Emlékeztetett, nemrég Hatvanban járt, ahol bejelentette, hogy uniós és állami forrásból újabb vidéki munkahelyi bölcsődék létrehozását támogatja a kormány. Egyébként azelőtt pedig júniusban Nagytályán adott át egy minibölcsődét, mely nyolc gyermeket tud majd ellátni.