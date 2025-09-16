Az új covid variáns már terjed Eger környékén, hívja fel a figyelmet a helyi orvos

A Coronavírus egy új variánsa járványszerűen terjed, környékünkön is nagyszámú megbetegedést okoz. Az elmúlt 7-10 napban Ostoroson is egyre több a beteg, írta közleményében dr. Darvai László, a település háziorvosa az új COVID variánsról.

Új COVID variáns terjed Ostoroson Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A háziorvos véleménye szerint a médiában nincs kellően reprezentálva az ismételten megjelenő megbetegedések nagy száma. Ezért kérnek minden légúti betegség tüneteivel érkező pácienst, hogy maszkot viseljenek, ezzel is próbálják csökkenteni a fertőzések számát!

Az új Covid variáns egyébként egészséges személynél súlyos légúti betegséget nem, vagy csak igen ritkán okoz, banális vírusfertőzésnek tekinthető, azonban igen kellemetlen tünetekkel és iskolából, munkahelyről való kimaradással jár. Kérem, egymásra és idős, legyengült betegeinkre való tekintettel hordjanak maszkot a rendelő várójában!

– írta dr. Darvai László.

Az új COVID variáns tünetei: