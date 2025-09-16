33 perce
Az új covid variáns már terjed Eger környékén, hívja fel a figyelmet a helyi orvos
Új COVID variáns terjed Eger agglomerációjában. A háziorvos felhívta a figyelmet a fertőzésveszélyre. Mutatjuk mik az új COVID variáns tünetei.
A Coronavírus egy új variánsa járványszerűen terjed, környékünkön is nagyszámú megbetegedést okoz. Az elmúlt 7-10 napban Ostoroson is egyre több a beteg, írta közleményében dr. Darvai László, a település háziorvosa az új COVID variánsról.
A háziorvos véleménye szerint a médiában nincs kellően reprezentálva az ismételten megjelenő megbetegedések nagy száma. Ezért kérnek minden légúti betegség tüneteivel érkező pácienst, hogy maszkot viseljenek, ezzel is próbálják csökkenteni a fertőzések számát!
Az új Covid variáns egyébként egészséges személynél súlyos légúti betegséget nem, vagy csak igen ritkán okoz, banális vírusfertőzésnek tekinthető, azonban igen kellemetlen tünetekkel és iskolából, munkahelyről való kimaradással jár. Kérem, egymásra és idős, legyengült betegeinkre való tekintettel hordjanak maszkot a rendelő várójában!
Az új COVID variáns tünetei:
- torok-és fejfájás,
- izom-és bőrfájdalom,
- gyengeség, láz,
- köhögés és a betegek jelentős részénél gyomor-bélrendszeri tünetek (főként hasmenés) is előfordulnak.
Az orvos kiemelte, hogy a coronavírus-fertőzés tünetei hirtelen alakulnak ki. A gyógyszertárakban kapható tesztek nagyrészt megbízhatóak, a betegség első 5 (6) napján kimutatják a fertőzést. Amennyiben a fenti tünetek jelentkeznek, nem feltétlenül szükséges orvosi vizsgálat, specialis gyógyszer ugyanis nincs, tüneti terápiát javasol.