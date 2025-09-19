Óriási megtiszteltetés érte az egri tűzoltó ezredest

Ünnepélyes állománygyűlés keretében iktatták be hétfő délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatóját, Vörös Tamás tűzoltó ezredest, az egri katasztrófavédelmi kirendeltség eddigi vezetőjét. Varga Béla tűzoltó dandártábornok, az igazgatóság eddigi vezetője kérelmére nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonul - olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Egy egri tűzoltó ezredes, Vörös Tamás lett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatója

Forrás: Szőke Péter BM OKF

A beiktatási ünnepségen a Himnuszt követően Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humánszolgálat-vezetője ismertette a miniszteri határozatot, amelyet dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója adott át Vörös Tamás tűzoltó ezredes kinevezett igazgatónak - írják.

Ezt követően a főigazgató először a leköszönő igazgatónak köszönte meg az elmúlt évek kiemelkedő munkáját, majd gratulált Vörös Tamás kinevezéséhez és az ezredesi előléptetéséhez. Beszédében kiemelte, hogy Varga Béla tűzoltó dandártábornok csaknem négy évtizeden át szolgált hivatásosként, 2000 óta a katasztrófavédelemnél dolgozott. Tizenhárom éven át volt igazgató, három évet a Jász-Nagykun-Szolnok, tízet pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élén töltött. Az elkövetkező időszakra hasznos időtöltést és nagyon jó egészséget kívánt a tábornoknak. A főigazgató ezután arról beszélt, hogy Vörös Tamás tűzoltó ezredes személyében megfelelően felkészült, magas szintű elméleti tudással, mintegy harminc év szakmai, gyakorlati tapasztalattal rendelkező vezető fogja irányítani az igazgatóságot - részletezik.

A leköszönő vármegyei igazgató, Varga Béla tűzoltó dandártábornok elmondta, biztos benne, hogy az új vezetés alatt a szervezet tovább erősödik, és ugyanazzal az elszántsággal áll helyt, mint eddig. Hangsúlyozta, a katasztrófavédelem számára nemcsak egy negyedszázados munka, hanem életre szóló hivatás volt - fogalmaznak.