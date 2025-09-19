szeptember 19., péntek

Kitüntetés

1 órája

Óriási megtiszteltetés érte az egri tűzoltó ezredest

Vörös Tamás tűzoltó ezredest hétfőn nevezték ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élére. Az új igazgató korábban az egri kirendeltséget irányította.

Ünnepélyes állománygyűlés keretében iktatták be hétfő délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatóját, Vörös Tamás tűzoltó ezredest, az egri katasztrófavédelmi kirendeltség eddigi vezetőjét. Varga Béla tűzoltó dandártábornok, az igazgatóság eddigi vezetője kérelmére nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonul - olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Egy egri tűzoltó ezredes, Vörös Tamás lett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új igazgatója
Forrás: Szőke Péter BM OKF

A beiktatási ünnepségen a Himnuszt követően Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humánszolgálat-vezetője ismertette a miniszteri határozatot, amelyet dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója adott át Vörös Tamás tűzoltó ezredes kinevezett igazgatónak - írják.

Ezt követően a főigazgató először a leköszönő igazgatónak köszönte meg az elmúlt évek kiemelkedő munkáját, majd gratulált Vörös Tamás kinevezéséhez és az ezredesi előléptetéséhez. Beszédében kiemelte, hogy Varga Béla tűzoltó dandártábornok csaknem négy évtizeden át szolgált hivatásosként, 2000 óta a katasztrófavédelemnél dolgozott. Tizenhárom éven át volt igazgató, három évet a Jász-Nagykun-Szolnok, tízet pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság élén töltött. Az elkövetkező időszakra hasznos időtöltést és nagyon jó egészséget kívánt a tábornoknak. A főigazgató ezután arról beszélt, hogy Vörös Tamás tűzoltó ezredes személyében megfelelően felkészült, magas szintű elméleti tudással, mintegy harminc év szakmai, gyakorlati tapasztalattal rendelkező vezető fogja irányítani az igazgatóságot - részletezik.

A leköszönő vármegyei igazgató, Varga Béla tűzoltó dandártábornok elmondta, biztos benne, hogy az új vezetés alatt a szervezet tovább erősödik, és ugyanazzal az elszántsággal áll helyt, mint eddig. Hangsúlyozta, a katasztrófavédelem számára nemcsak egy negyedszázados munka, hanem életre szóló hivatás volt - fogalmaznak.

Az főigazgató először a leköszönő igazgatónak köszönte meg az elmúlt évek kiemelkedő munkáját
Forrás: Szőke Péter BM OKF

A vármegyei szervezet élére kinevezett igazgató, Vörös Tamás beszédében mindenekelőtt megköszönte a bizalmat és a megtisztelő lehetőséget, hogy a továbbiakban igazgatóként tevékenykedhet. Kiemelte, hogy a tűzoltók védőszentje, Szent Flórián tettei mindannyiunk előtt követendő példaként állnak: ő az állhatatosság, a szolgálat, az önfeláldozás és a hűség együttes szimbóluma. Hozzátette, igazgatóként ezen értékek mentén kíván dolgozni. Hangsúlyozta, az elődje által elért eredményekre építve, a teljes személyi állomány támogatásával és a társszervekkel való szoros együttműködéssel az igazgatóság meg fog felelni a mai kor kihívásainak. Beszédét követően az újdonsült igazgató átvette az igazgatóság csapatzászlaját, majd a rendezvény hivatalos része a Szózat hangjaival zárult - írják.

Vörös Tamás tűzoltó ezredes hivatásos pályafutását 1996. május 16-án beosztott tűzoltóként kezdte az Egri Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságon. 2013-2018 között parancsnokhelyettes, 2018-től hat éven át az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnoka volt. 2024. december 1-je óta az egri katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjeként dolgozott - részletezik. 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
