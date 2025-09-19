Évtizedeken át szolgálta a hevesi településeket, most búcsúznak tőle

Szeptember 16-ával vezetőváltás történt a Sirok–Szajla Közös Hivatal vezetésében, jelentette be Tuza Gábor siroki polgármester. Mint közölte, Vígh Lászlóné, aki évtizedeken át szolgálta a településeket lelkiismeretesen és nagy szakértelemmel, nyugdíjba vonult. A hivatal munkatársai és a polgármesterek egyaránt köszönetüket fejezték ki a leköszönő jegyzőnek hosszú, kitartó munkájáért. Az új jegyző már hivatalba lépett.

Új jegyzője lett a Sirok–Szajla Közös Hivatalnak

Forrás: Beküldött fotó

Az új jegyző már hivatalba lépett

A közös hivatalhoz tartozó Sirok, Szajla, Bükkszék és Terpes települések ügyeinek irányítása most Panyik Anita kezébe került. Ő eddig aljegyzőként dolgozott Vígh Lászlóné mellett, így jól ismeri a hivatal működését. A vezetői posztra három pályázat érkezett, amelyek közül kettő felelt meg a kiírásnak. A végső döntést a tagtelepülések polgármesterei hozták meg, Tuza Gábor siroki és Juhász Pál szajlai polgármester közösen támogatta Panyik Anita kinevezését.

A frissen kinevezett jegyző 2025. szeptember 16-án lépett hivatalba.