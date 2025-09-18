2 órája
A volt Kepes is az egri iskolák sorsára jutott volna Vágner Ákos szerint
Cikkünkben bemutattuk, hogy fest Eger két elhagyatott iskolája. Az urbex túránk alatt szembesültnk vele, hogy az egykor nagymúltú épületekben mocsok, lom és romlás látható. Vágner Ákos polgármester elmondta, hogy látja a helyzetet.
Eger belvárosában és a Lajosvárosban is van egy-egy olyan iskolaépület, ami már évtizedek óta üresen áll, s hasznosítani máig nem sikerült. Urbex túránk során bejártuk ezeket az ingatlanokat.
„Eger önkormányzata hosszú évek, évtizedek elodázott problémáit és megoldatlan ügyeit örökölte. Ezek között kiemelt helyen szerepelnek azok az önkormányzati tulajdonú épületek, amelyek hasznosítása régóta nem rendezett, állapotuk pedig folyamatosan romlik - reagált Vágner Ákos polgármester portáunkon megjelent cikkre, mely két rég üresen álló egri iskolaépületről szólt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Fontos látni, hogy ilyen nagyságrendű ügyhátralékot 11 hónap alatt nem lehet felszámolni, de a városvezetés szisztematikusan dolgozik azon, hogy a vitás ingatlanügyeket és a legkritikusabb helyzeteket rendezze.
- fogalmazott a polgármester.
Jó dolog az urbex, de ez városi vagyon
Vágner Ákos szerint a probléma gyökere abban rejlik, hogy számos épület felújítása a jelenlegi piaci környezetben gyakorlatilag lehetetlen. Kiemelte, egy több száz millió forintos felújítás költsége még 10-15 év alatt sem térülne meg, így az ingatlanpiacon ezek az épületek nem vonzóak a befektetők számára.
Horror a négyzeten - így néznek ki Eger elhagyatott iskolaépületei + fotók
- Ezért történhetett meg például, hogy a volt 3-as iskola épületét évek óta próbálja értékesíteni az önkormányzat, mindeddig sikertelenül. Ugyanez a helyzet a Bródy Sándor utca 4. szám alatti ingatlannal is. A volt Kepes Központ szintén hasonló sorsra jutott volna, hiszen az épületet úgy adta vissza az azt korábban üzemeltető alapítvány, hogy sem áram, sem fűtés nem volt benne, az önkormányzatnak pedig nincs saját forrása az épület tartalommal való megtöltésére, üzemeltetésére, fenntartására. Ilyen körülmények között a város csak korlátozott mozgástérrel rendelkezik, miközben az állagromlás sajnos napról napra folytatódik - írta közleményében Végner Ákos.
Azt is kiemelte, hogy a városvezetés ugyanakkor nem legyint ezekre a problémákra: „keressük a lehetséges megoldásokat, és igyekszünk minden egyes ügyben előre lépni. Ugyanakkor őszintén ki kell mondani: ezek nem tegnap keletkezett gondok, hanem sokéves mulasztások következményei, amelyeket nem lehet egyik napról a másikra megoldani. A cél, hogy hosszú távon fenntartható, a város érdekeit szolgáló megoldások szülessenek.”
Megérkezett a hivatalos válasz a hevesi iskolában összeesett kislányról, sajnos az életéért küzdöttek
Szinte a fél megyében lekapcsolják az áramot, még az orvosi rendelés is szünetel!
Horror a négyzeten - így néznek ki Eger elhagyatott iskolaépületei + fotók