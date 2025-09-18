A volt Kepes is az egri iskolák sorsára jutott volna Vágner Ákos szerint

Eger belvárosában és a Lajosvárosban is van egy-egy olyan iskolaépület, ami már évtizedek óta üresen áll, s hasznosítani máig nem sikerült. Urbex túránk során bejártuk ezeket az ingatlanokat.

Elhagyatott iskolaépületekben jártunk urbextúránk során Egerben, reagált a polgármester cikkünkre Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

„Eger önkormányzata hosszú évek, évtizedek elodázott problémáit és megoldatlan ügyeit örökölte. Ezek között kiemelt helyen szerepelnek azok az önkormányzati tulajdonú épületek, amelyek hasznosítása régóta nem rendezett, állapotuk pedig folyamatosan romlik - reagált Vágner Ákos polgármester portáunkon megjelent cikkre, mely két rég üresen álló egri iskolaépületről szólt.

Fontos látni, hogy ilyen nagyságrendű ügyhátralékot 11 hónap alatt nem lehet felszámolni, de a városvezetés szisztematikusan dolgozik azon, hogy a vitás ingatlanügyeket és a legkritikusabb helyzeteket rendezze.

- fogalmazott a polgármester.

Jó dolog az urbex, de ez városi vagyon

Vágner Ákos szerint a probléma gyökere abban rejlik, hogy számos épület felújítása a jelenlegi piaci környezetben gyakorlatilag lehetetlen. Kiemelte, egy több száz millió forintos felújítás költsége még 10-15 év alatt sem térülne meg, így az ingatlanpiacon ezek az épületek nem vonzóak a befektetők számára.