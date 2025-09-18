Horror a négyzeten - így néznek ki Eger elhagyatott iskolaépületei + fotók

Van Egerben néhány nagy alapterületű üres épület, amelynek hasznosítása még kérdéses. Ilyen többek közt a régi laktanya épületegyüttese, amely olyan hatalmas, hogy a hasznosításhoz jókora forrás kellene. De kisebb épületek is állnak üresen, mint például a volt Mezőgazdasági Iskola a Lajosvárosban, és a régi hármas iskola a viaduktnál. Utóbbi volt már minden, például tánciskola is. Urbex-túrára indultunk, megnéztük ezeket az épületeket belülről és tátva maradt a szánk - no nem azért, mert valami szépet láttunk. Cseppet sem szemet gyönyörködtető ugyanis az a látvány, amit az épületek belsejében tapasztaltunk.

A volt Mezőgazdasági Iskola egyik folyosója, a hatalmas épület hívogató lehet az urbex szerelmeseinek Fotó: Lénárt Márton/Heol

Az urbex az "urban exploration" rövidítése, magyarul városfelfedezés. Lényege elhagyatott épületek, ipari területek és más ritkán látogatott helyek felkutatása, amelyeket az urbexerek többnyire fotókkal vagy videókkal dokumentálnak.

A volt Mezőgazdasági Iskola főépülete tehát üresen áll, mellette egy másik épületet az egyetem használ, ahol különböző műtermi gyakorlatok vannak festőknek és természetművészeknek. Az iskola főépülete azonban már nagyjából két évtizede üres. Egy ideig úgy volt, hogy munkásszálló lesz belőle, de az előző önkormányzati ciklusban másként döntöttek, és a Kistályai úton készült el a szálló: az Egri Napok blog azt írta hogy a fejlesztést a választások előtt még ellenezte Mirkóczki Ádám, de ahogy polgármester lett, megbékélt vele, így került az új szálló az ipari parkba.

Mintha elkezdtek, majd félbe hagytak volna egy fejújítást Fotó: Lénárt Márton/Heol

Ez nekünk, egrieknek azért kiemelten fontos hír, mert még réges-régen volt olyan elképzelés is, hogy a munkásszálló a Mátyás király úti, egykori Mezőgazdasági iskola épületébe kerülne. Szerencsére nem így lett, helyette most úgy tűnik, hogy az egyetem alakít majd ki itt kollégiumot – azért ez sokkal barátságosabb ötlet.

- csakhogy aztán ebből nem lett semmi, az épület az elmúlt pár évben elindult az enyészet útján.