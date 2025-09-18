1 órája
Horror a négyzeten - így néznek ki Eger elhagyatott iskolaépületei + fotók
Összetört berendezések, lehullott burkolat, lomok, bűz. Mintha egy horrorfilm díszlete, vagy egy durva szabadulós játék terepe lenne a volt egri mezőgazdasági iskola és az egykori hármas iskola épülete is Egerben. De urbex túrának sem utolsó...
Van Egerben néhány nagy alapterületű üres épület, amelynek hasznosítása még kérdéses. Ilyen többek közt a régi laktanya épületegyüttese, amely olyan hatalmas, hogy a hasznosításhoz jókora forrás kellene. De kisebb épületek is állnak üresen, mint például a volt Mezőgazdasági Iskola a Lajosvárosban, és a régi hármas iskola a viaduktnál. Utóbbi volt már minden, például tánciskola is. Urbex-túrára indultunk, megnéztük ezeket az épületeket belülről és tátva maradt a szánk - no nem azért, mert valami szépet láttunk. Cseppet sem szemet gyönyörködtető ugyanis az a látvány, amit az épületek belsejében tapasztaltunk.
Az urbex az "urban exploration" rövidítése, magyarul városfelfedezés. Lényege elhagyatott épületek, ipari területek és más ritkán látogatott helyek felkutatása, amelyeket az urbexerek többnyire fotókkal vagy videókkal dokumentálnak.
A volt Mezőgazdasági Iskola főépülete tehát üresen áll, mellette egy másik épületet az egyetem használ, ahol különböző műtermi gyakorlatok vannak festőknek és természetművészeknek. Az iskola főépülete azonban már nagyjából két évtizede üres. Egy ideig úgy volt, hogy munkásszálló lesz belőle, de az előző önkormányzati ciklusban másként döntöttek, és a Kistályai úton készült el a szálló: az Egri Napok blog azt írta hogy a fejlesztést a választások előtt még ellenezte Mirkóczki Ádám, de ahogy polgármester lett, megbékélt vele, így került az új szálló az ipari parkba.
Ez nekünk, egrieknek azért kiemelten fontos hír, mert még réges-régen volt olyan elképzelés is, hogy a munkásszálló a Mátyás király úti, egykori Mezőgazdasági iskola épületébe kerülne. Szerencsére nem így lett, helyette most úgy tűnik, hogy az egyetem alakít majd ki itt kollégiumot – azért ez sokkal barátságosabb ötlet.
- csakhogy aztán ebből nem lett semmi, az épület az elmúlt pár évben elindult az enyészet útján.
Az elhagyatott mezőgazdasági iskola EgerbenFotók: Lénárt Márton
Most is üresen áll, pontosabban nem teljesen üres. Sajnos. Lomok, irattartó doboz hegyek, törött csapok, leszakított kádak, ezek mellett néhány rágcsáló és rovarok lakják. Legalábbis ennyivel találkoztunk, de lehet, hogy utóbbiak többen is vannak. Úgy tudjuk, hogy az előző ciklus alatt került ide jó néhány doboznyi hivatalosnak látszó irat. Hogy miért ezt tartották a legjobb helynek a tárolásra, azt nem értjük, viszont jobbnak láttuk nem bolygatni a papírokat.
Urbex vagy paintball csata?
Hogy mire lehetne hasznosítani ebben az állapotban? A bátrabbak, kevésbé ijedősek kibérelhetnék egy jó paintball csatára, vagy urbex túrákra is ki lehetne adni, talán akkor lenne forrás kitakarítani az ingatlant, ami láthatóan már jó ideje ráfér. Az udvaron a rég hátrahagyott zöldhulladék áll halmokban. Bent, az épületben egy jobb sorsra érdemes pianínó is áll, és vélhetően akad még hasonló érték, ami a fűtetlen falak között megy tönkre. Az egyik tanterem tábláján lévő firkák vagy egy utolsó tanítási napon keletkeztek, vagy az azóta belógott kamaszok keze nyomát jelzik.
Hasonló képet mutat a volt 3-as iskola, azaz az egykori Rákóczi Ferenc Általános Iskola, amelynek a bezárásáról már 2003 tavaszán szó volt. Vannak az épületben szimplán lepusztult és kifejezetten gusztustalan helyiségek egyaránt.
Erről az épületről, pontosabban a piros iksszel és nyilakkal jelölt belső ajtójáról tényleg a Capcom sikerszériája, a Resident Evil jutott eszünkbe. Akadnak itt is bőven félelmetes részek, habár a lomból kevesebb van, galambból viszont annál több.
Az épület 2003-ban volt 75 éves, tehát még most sincs 100 éves, mégis olyan állapotban van mintha a törökök dúlták volna fel anno. Ennél rosszabb, hogy beázik, alulról és felülről is, amit tökéletesen jelez a málló vakolat a padlózat mentén és a plafonról aláhulló tenyérnyi darabok is.
Az elhagyatott 3-as suli EgerbenFotók: Lénárt Márton
Egy ideig működött benne tánciskola. Habis László polgármestersége alatt többször is próbálták értékesíteni, sikertelenül. 2012-ben 180 millió forintról indult a licit. Abban az időben használták raktározásra is az Egri napok blog szerint, de 2017-ben a Bartakovics felújításának idejére még a Lajtha László Néptáncegyüttes próbatermeként is ez az épület volt megnevezve, igaz, akkor még más képet festhetett. Felmerült már sokféle hasznosítás, egy pár éve viszont csend van. Most a Szeta adományboltja működik mögötte, a telek egy részén pedig autók parkolnak, de ez az épület is azok között az egri ingatlanok között van, amelyek megérdemelték volna, hogy foglalkozzanak velük. Nem történt meg, így ma már nem csak a látvány, de az állagmegóvás ára is maga a horror...