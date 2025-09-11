2 órája
Az épület kész disznóól – és a helyzet egyre csak romlik az egykori sertéstelepen Hevesben
A spiral urbex nevű csoport újabb elhagyatott helyet fedezett fel Heves vármegyében, melyeket fotókon mutatnak be nekünk. A 2024-es képek óta sajnos nem tudni, hogy az épülettel azóta mi van – több sertéstelep is működött szűkebb hazánkban, s nem sikerült a nyomára bukkannunk épp annak, melyet most megismerhetünk.
A spiral urbex által készített fotók alapján nem sikerült egyértelmű egyezést találnunk egyetlen, általunk ismert, korábban sertéstelepként működő teleppel sem, de örömmel fogadjuk olvasóink véleményét azzal kapcsolatban, a bemutatott helyszín hol található.
A megyében az utóbbi években több nagy, korszerű sertéstelep is épült, a Dormánd–Nagyhanyi környéki új telep építéséről mi is beszámoltunk. Korábbi „kísérleti” és tangazdasági telepek említései jellemzően kutatóintézeti vagy tangazdasági hálózatokhoz köthetők, a még most is működő Heves vármegyei telepek (pl. Pusztaszikszó / Füzesabony környéke) modern, nagyistállós létesítmények — a spiral urbex képei viszont régi, szolgálati- és gazdasági épületre emlékeztetnek, melyek korántsem hasonlítanak a jelenlegi, modern infrastruktúrára.
Az urbex felhívja a figyelmet a múlandóságra
A galéria egy letűnt kor egyik utolsó mementója, mely magára hagyva lassan, de biztosan az enyészeté lesz.
A spiral urbex által készített további fotókat itt tekintheti meg:
Kísérleti sertéstelep valahol HevesbenFotók: Spiral urbex
