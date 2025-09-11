Az épület kész disznóól – és a helyzet egyre csak romlik az egykori sertéstelepen Hevesben

A spiral urbex által készített fotók alapján nem sikerült egyértelmű egyezést találnunk egyetlen, általunk ismert, korábban sertéstelepként működő teleppel sem, de örömmel fogadjuk olvasóink véleményét azzal kapcsolatban, a bemutatott helyszín hol található.

A spiral urbexerek újabb Heves vármegyei helyszínen jártak.

Forrás: spiral urbex

A megyében az utóbbi években több nagy, korszerű sertéstelep is épült, a Dormánd–Nagyhanyi környéki új telep építéséről mi is beszámoltunk. Korábbi „kísérleti” és tangazdasági telepek említései jellemzően kutatóintézeti vagy tangazdasági hálózatokhoz köthetők, a még most is működő Heves vármegyei telepek (pl. Pusztaszikszó / Füzesabony környéke) modern, nagyistállós létesítmények — a spiral urbex képei viszont régi, szolgálati- és gazdasági épületre emlékeztetnek, melyek korántsem hasonlítanak a jelenlegi, modern infrastruktúrára.

Forrás: spiral urbex

Az urbex felhívja a figyelmet a múlandóságra

A galéria egy letűnt kor egyik utolsó mementója, mely magára hagyva lassan, de biztosan az enyészeté lesz.

Forrás: spiral urbex

A spiral urbex által készített további fotókat itt tekintheti meg: