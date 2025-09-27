Annyira bizarr, hogy horrorfilmet is forgattak az elhagyatott mátrai őrlőműben + fotók

Az egykoron szebb napokat, éveket látott mátrai őrlőműről, s annak belsejéről készített fotókon jól látható, hogy a természet könyörtelen: visszaveszi azt, amely egykor az övé volt. Az Urbexerek pedig megörökítik, ami még maradt.

Az urbex ez alkalommal az egykori mátrai őrlőműben járt.

Forrás: BCO Urbex Facebook oldal

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Így történt ez a mátrai őrlőművel is. A Gyöngyössolymos községhez tartozó, egykor a közeli kőbányák őrlőműve. A magasabban fekvő hegyoldalakon található bányákból drótkötélpályán, csillékben érkezett az őrölni szánt rengeteg kő.

Még horrorfilmeknek is helyszíne volt az urbex oldala szerint

A Facebook csoportba tett poszt alatt látható kommentekből kiderül, hogy több filmet is forgattak ezek a helyen: a Csapatleépítés és a Sobri Jóska a betyár című filmek egyes jeleneteiben feltűnhetnek az épület egyes részei.

A Magyarország elhagyatottan – BCO Urbex csapata júniusban az egykoron szálláshelyként működő mátrai épületben járt. Ez a szálloda pedig nem más, mint a valaha volt népszerű Hotel Jager Mátraszentistvánban, ahol a jelenleg is kedvelt sípark is található.