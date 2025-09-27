szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Urbex

1 órája

Annyira bizarr, hogy horrorfilmet is forgattak az elhagyatott mátrai őrlőműben + fotók

Címkék#bánya#Urbex Hungary#horrorfilm#Mátra

Több alkalommal is beszámoltunk már arról, hogy országunkban is tevékenykednek urbexerek, azaz olyan városi felfedezők, akik olyan épületeket fedeznek fel, melyek ma már az enyészeté lettek. Családi otthonok, gyárak, szállodák, vagy egyéb létesítmények – a pusztulás ugyanúgy hat mindegyikre. A BCO Urbex - Magyarország elhagyatottan nevű Facebook csoportba újabb heves vármegyei épület került fel.

Makó-Szabó Diána

Az egykoron szebb napokat, éveket látott mátrai őrlőműről, s annak belsejéről készített fotókon jól látható, hogy a természet könyörtelen: visszaveszi azt, amely egykor az övé volt. Az Urbexerek pedig megörökítik, ami még maradt.

urbex
Az urbex ez alkalommal az egykori mátrai őrlőműben járt. 
Forrás: BCO Urbex Facebook oldal

Így történt ez a mátrai őrlőművel is. A Gyöngyössolymos községhez tartozó, egykor a közeli kőbányák őrlőműve. A magasabban fekvő hegyoldalakon található bányákból drótkötélpályán, csillékben érkezett az őrölni szánt rengeteg kő. 

Még horrorfilmeknek is helyszíne volt az urbex oldala szerint

A Facebook csoportba tett poszt alatt látható kommentekből kiderül, hogy több filmet is forgattak ezek a helyen: a Csapatleépítés és a Sobri Jóska a betyár című filmek egyes jeleneteiben feltűnhetnek az épület egyes részei. 

A Magyarország elhagyatottan – BCO Urbex csapata júniusban az egykoron szálláshelyként működő mátrai épületben járt. Ez a szálloda pedig nem más, mint a valaha volt népszerű Hotel Jager Mátraszentistvánban, ahol a jelenleg is kedvelt sípark is található.

Az elhagyatott őrlőműről készült további fotók a galériánkban tekinthetők meg:

Mátrai őrlőmű

Fotók: Magyarország elhagyottan - BCO urbex

 

