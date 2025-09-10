Halló, űrállomás! - Kapu Tiborral is beszélt az űrutazás alatt az adácsi orvos

– Azért kerestek meg, mert agyi ultrahang specialista vagyok. Az volt a feladat, hogy szimulációs fantomot készítsünk a NASA-nak, amivel az asztronautákat meg tudják tanítani az ultrahang vizsgálatokra. Amikor elkészült a szimulációs fantom, eszembe jutott: mi lenne, ha mindezt nem az asztronauta csinálná, hanem egy robot. Végül 2012-ben egy robotot megtanítottam ultrahangozni. Az űrben fel kell készülni minden orvosi vészhelyzetre. Adódhat olyan eset, hogy csak a robot tud életmentő injekciót beadni, mert például neki nincs szüksége oxigénre. Ekkor döbben rá az ember igazán, mennyire fontosak ilyenkor a nyaki erek

. Az űrruhát nem lehet átszúrni, a sisakot levéve a legegyszerűbb a nyaki vénába adni az injekciót.

A következő lépés az volt, hogy a robotnak megtanítsuk, mi normális, és mi nem az ultrahangon. Kifejlesztettünk egy hololenst, ami lépésről lépésre megmutatja, mit tegyél, és akkor oktatás nélkül is tudsz ultrahangozni. Ebben az az izgalmas, hogy olyan dolgot fejlesztesz ki a NASA-val együtt, ami nem csak nekik jó. Ez igazából a többi betegnek is gyógyító eszköz lesz egyszer. A legújabb projektünk az, hogy egy cloud-alapú doktor kérdezi ki az asztronautát a tünetekről. Nem kell a Földre telefonálni a világűrből adott esetben, a cloud-doktor pedig egy gyógyító link révén segíteni tud – magyarázta dr. Garami Zsolt.

"Hajnal 2-kor már láttuk Kapu Tibor arcát a dokkolás után"

A HUNOR-program résztvevője két évvel ezelőtt lett, amikor a program kutatás-fejlesztés (Research and Development - R&D) igazgatója azzal bízta meg, keresse fel a magyar egyetemeket, hogy azok minél több projekttel pályázzanak, amelyek közül a kiválasztottakat Kapu Tibor megvalósítja a világűrben.

– Amikor az ember egy magyar programnak dolgozik, az a szívéhez még közelebb áll, s a megkereséseket önkéntes alapon végeztem. A HUNOR-programban azután az R&D tagjaként voltam orvos, persze volt kapcsolatom a magyar orvoscsapattal is. Ekkor értettem meg, hogy a Jóisten miért küldött annak idején Houstonba, hogy miért vagyok ott praktizáló magyar orvos, hogy miért kerültem már korábban kapcsolatba a NASA-val. A múltammal, kapcsolataimmal tudtam segíteni a magyar programot. Jó helyen voltam jó időben. Floridában töltöttem az idei júniusomat, és ott voltam az űrhajó felbocsájtásánál is. A londoni idő szerinti hajnal 2-kor már láttuk Kapu Tibor arcát a dokkolás után, és hallottuk az első üzenetét is a világűrből: fázott, de talált egy másik helyet az űrállomáson pár méterrel arrébb, ahol már jól tudott aludni. Az űrutazás alatt az Axiom–4 kontrollterméből néztük Tibort, élőben láttuk, hogyan végzi a különböző kísérleteket. Beszéltem is vele, de annak a tartalmát szigorú írásbeli protokoll írja elő. A legnagyobb élmény az volt, hogy a misszió végeztével Tibor szüleivel együtt néztük, ahogy a visszatérő egység belép a Föld légterébe, és tűzcsóva kíséretében halad át az atmoszférán. Délután aztán kimentünk elé a houstoni reptérre is – idézte fel Garami doktor.