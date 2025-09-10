2 órája
Halló, űrállomás! - Kapu Tiborral is beszélt az űrutazás alatt az adácsi orvos
Dr. Garami Zsolt, a NASA adácsi származású, Houstonban praktizáló kutatóorvosa beszélt portálunknak a munkájáról, Kapu Tibor űrutazásáról. Az űrutazás idején dr. Garami Zsolt is beszélt az űrállomáson a magyar asztronautával.
A Kapu Tibor űrutazásában nagy szerepet játszó dr. Garami Zsolt orvos a közelmúltban kapta meg Adács díszpolgári címét, de a ceremóniát ő maga csak élő közvetítésen tekinthette meg az Egyesült Államokban. Ez időben ugyanis a világűrből visszatért kutatóűrhajóssal azokat a kísérleteket elemezték, amelyeket a magyar asztronauta az Axiom Mission 4 űrmisszió során a nemzetközi űrállomáson végzett el. A Houstonban dolgozó dr. Garami Zsolt professzor, radiológus szakorvos, az agyi ultrahang nemzetközi szakértője ugyanis a Magyar Űrhajós Program (HUNOR-program) tevékeny részese volt. Augusztus 18-án a hazatérő Kapu Tiborral együtt érkezett Magyarországra.
Édesanyja adácsi otthonába érkezésünkkor dr. Garami Zsolt éppen a houstoni páciensei ultrahangjait leletezte, de nem rendelt, tette hozzá nevetve.
– Ha az ember az orvoslást választja, akkor 24 órán át orvos. A szabadságom alatt is elvégzem a leletezéseket. Egyrészt jobban senki se végezné el helyettem, másrészt ezzel távolról is segítek a betegellátásban. A szonográfusok dolgoznak, én csak a leletezést végzem. Csapatmunka ez, és örömmel tölt el, hogy Texas állam legjobb kórházában dolgozhatok. Ennek megfelelően elvárás is, hogy a legjobb ellátást biztosítsuk a betegeinknek – kezdte a doktor, aki jelenleg a texasi Houston Methodist Hospital érrendszeri ultrahang laboratóriumának orvosigazgatója. Emellett, az Allison Family Centenáriumi Alapítvány igazgatója a kardiovaszkuláris innováció területén, valamint egyetemi docense a DeBakey Szív- és Érrendszeri Központ klinikai kardiovaszkuláris sebészetnek. Emellett az Amerikai Magyar Orvosszövetség elnöke.
Az űrutazásokat a NASA-nál már több mint 20 éve segíti dr. Garami Zsolt a kutatásaival
Gyerekkorában arról álmodott, hogy focista lesz. De ami helyette történt, az is álomszerű, tette hozzá.
– Sokan azt gondolták, matektanár leszek, vagy műszaki pályára lépek, de kórházi látogatások során megtetszett a fehér köpeny. Azt sem sokan gondolták volna, hogy a gyöngyösi vagy valamelyik egri gimnázium helyett a pannonhalmiban fogok érettségizni. Ezek az évek azért meghatározóak, mert az orosz nyelvoktatásról ekkor állhatott át az ország az angolra, illetve erősen elindult a számítógép használatának oktatása. Ez mind kellett ahhoz, hogy most Amerikában dolgozhassak – emlékezett vissza dr. Garami Zsolt.
A houstoni kórház orvosa magyar orvostanhallgatók amerikai szakmai gyakorlatait is támogatja
A debreceni egyetemen a 4. évben véletlenül találkozott dr. Forgách Péter szemészorvossal, aki anno Gyöngyösről Amerikába disszidált, és gyöngyös környéki fiatalok amerikai tanulmányait támogatta.
– Az első amerikai gyakorlatomon, 1994-ben, nem is akartam elhinni, de állást kínáltak egy éves szerződéssel, hallgatóként, fizetésért. Utána plusz egy év, és így ment tovább. Ehhez kellett persze a szülői segítség, az első amerikai útnál a repülőjegyet nekünk kellett megvenni, a szállást támogatták kinn. Akkor még alapítványok se voltak, amelyektől adott esetben ma annyi pénzt kap egy diák, hogy haza is hozhat belőle. Ma már ott tartok, hogy többet éltem Amerikában, mint itthon. Houstonban a Texas Medical Centerben két mérföldes körzetben mintegy 50 különböző kórházi egység és 4 orvosi egyetem is van. Az US News szerint a statisztikai adatok alapján a mi kórházunk a legjobb, ez többek között a betegek műtéti, komplikációs, halálozási számaiból áll össze. Az orvoslás mellett az ember mindig törekszik továbbadni azt, amit maga is kapott. Az Amerikai Magyar Orvosszövetség elnökeként is igyekszem támogatni a magyar orvostanhallgatókat. A mi kórházunk is fogad fizetett állásban hallgatókat kutatásokra éppen úgy, ahogy én kezdtem annak idején.
Évente 24 magyarországi, illetve erdélyi és a felvidéki orvosegyetemistát támogatunk buffalói és houstoni gyakorlatokkal, és tervezzük majd Kárpátalját is bevonni ebbe a körbe
– részletezte Garami doktor.
"Eszembe jutott: mi lenne, ha ezt nem az asztronauta csinálná, hanem egy robot"
Az amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatallal (National Aeronautics and Space Administration - NASA) való munkakapcsolata 2003-ban kezdődött.
– Azért kerestek meg, mert agyi ultrahang specialista vagyok. Az volt a feladat, hogy szimulációs fantomot készítsünk a NASA-nak, amivel az asztronautákat meg tudják tanítani az ultrahang vizsgálatokra. Amikor elkészült a szimulációs fantom, eszembe jutott: mi lenne, ha mindezt nem az asztronauta csinálná, hanem egy robot. Végül 2012-ben egy robotot megtanítottam ultrahangozni. Az űrben fel kell készülni minden orvosi vészhelyzetre. Adódhat olyan eset, hogy csak a robot tud életmentő injekciót beadni, mert például neki nincs szüksége oxigénre. Ekkor döbben rá az ember igazán, mennyire fontosak ilyenkor a nyaki erek
. Az űrruhát nem lehet átszúrni, a sisakot levéve a legegyszerűbb a nyaki vénába adni az injekciót.
A következő lépés az volt, hogy a robotnak megtanítsuk, mi normális, és mi nem az ultrahangon. Kifejlesztettünk egy hololenst, ami lépésről lépésre megmutatja, mit tegyél, és akkor oktatás nélkül is tudsz ultrahangozni. Ebben az az izgalmas, hogy olyan dolgot fejlesztesz ki a NASA-val együtt, ami nem csak nekik jó. Ez igazából a többi betegnek is gyógyító eszköz lesz egyszer. A legújabb projektünk az, hogy egy cloud-alapú doktor kérdezi ki az asztronautát a tünetekről. Nem kell a Földre telefonálni a világűrből adott esetben, a cloud-doktor pedig egy gyógyító link révén segíteni tud – magyarázta dr. Garami Zsolt.
"Hajnal 2-kor már láttuk Kapu Tibor arcát a dokkolás után"
A HUNOR-program résztvevője két évvel ezelőtt lett, amikor a program kutatás-fejlesztés (Research and Development - R&D) igazgatója azzal bízta meg, keresse fel a magyar egyetemeket, hogy azok minél több projekttel pályázzanak, amelyek közül a kiválasztottakat Kapu Tibor megvalósítja a világűrben.
– Amikor az ember egy magyar programnak dolgozik, az a szívéhez még közelebb áll, s a megkereséseket önkéntes alapon végeztem. A HUNOR-programban azután az R&D tagjaként voltam orvos, persze volt kapcsolatom a magyar orvoscsapattal is. Ekkor értettem meg, hogy a Jóisten miért küldött annak idején Houstonba, hogy miért vagyok ott praktizáló magyar orvos, hogy miért kerültem már korábban kapcsolatba a NASA-val. A múltammal, kapcsolataimmal tudtam segíteni a magyar programot. Jó helyen voltam jó időben. Floridában töltöttem az idei júniusomat, és ott voltam az űrhajó felbocsájtásánál is. A londoni idő szerinti hajnal 2-kor már láttuk Kapu Tibor arcát a dokkolás után, és hallottuk az első üzenetét is a világűrből: fázott, de talált egy másik helyet az űrállomáson pár méterrel arrébb, ahol már jól tudott aludni. Az űrutazás alatt az Axiom–4 kontrollterméből néztük Tibort, élőben láttuk, hogyan végzi a különböző kísérleteket. Beszéltem is vele, de annak a tartalmát szigorú írásbeli protokoll írja elő. A legnagyobb élmény az volt, hogy a misszió végeztével Tibor szüleivel együtt néztük, ahogy a visszatérő egység belép a Föld légterébe, és tűzcsóva kíséretében halad át az atmoszférán. Délután aztán kimentünk elé a houstoni reptérre is – idézte fel Garami doktor.
"Visszanézek, és látom, amint Tibor meglengeti a nemzeti lobogót"
Az orvos elmondta, hogy Kapu Tibor hatalmas teljesítményt végzett az űrben. A 25 magyar projektből 24-et ő maga végzett el óriási szakmai sikerrel.
– Külön öröm számomra, hogy volt a szakterületemhez, az agyi ultrahanghoz kötődő projekt is. A HUNOR-program annyira jól sikerült, hogy az ember ilyenkor csak boldog és boldog. Megérte beletennünk a rengeteg energiát. Reméljük, hogy lesz folytatás, nem kell újra 45 évet várni egy újabb magyar űrhajós útjára. A hazaindulás előtti hetekben átbeszéltük Tiborral az űrállomáson végzett kísérleteit, két nappal a hazarepülésünk előtt pedig a családi otthonunkban vacsorázott. Csak nekünk sztorizott, a kezdeti munkakapcsolatunk mára barátsággá vált. Feledhetetlen, amikor a budapesti reptéren ünnepelve várt a HUNOR-csapat. Örökre megmarad bennem az a kép, amikor éppen kilépnék a gép ajtaján, visszanézek, és látom, amint Tibor meglengeti a nemzeti lobogót – emelte ki dr. Garami Zsolt.
Arra a kérdésre, hogy hová lehet még magasabbra helyezni a lécet, Garami doktor azt felelte, az iskolás gyermekei teljesítménye, jövőbeli sikerei azok, amelyek reményei szerint felülmúlják majd az ő eredményeit is. Ő ennek örülne igazán.
