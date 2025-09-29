szeptember 29., hétfő

Cserbenhagyás

1 órája

Autós rémálom Egerben – több kocsi összetört, egy fiatal lány húzta a rövidebbet + fotó

Egy fiatal egri egyetemista rémálomszerű élményét osztotta meg a Facebookon. Az ütközés következményei messze túlmutattak egy apró koccanáson.

Döbbenetes történetet osztott meg egy fiatal az egyik népszerű Facebook csoportban. Egerben, a Leányka úton parkolt az egyetemista lány, nem is sejtette, hogy mi történhet míg ő az órán ül. A posztoló autójának nekimentek, ám az elkövető még egy üzenetet sem hagyott a szélvédőn. Az ütközés során komolyabb anyagi kár keletkezett a járműben.

Az ütközés következményei messze túlmutattak egy apró koccanáson.
Az ütközés következményei messze túlmutattak egy apró koccanáson.
Az autó hátsó lökhárítója jelentősen megsérült, ugyanis konkrétan leszakadt, elvált a karosszériától. Látszik a kerék fölötti sárvédőív sérülése, horpadása. A lökhárító mögötti belső szerkezeti elemek (pl. merevítők, lámpafoglalatok környéke) is láthatóvá váltak.

Nem csak a posztoló autója sérült meg, hanem még két másik jármű is.

Az egyik kollégista elmondta, hogy 11:30-kor ő már ebben az állapotban csinált róla fényképet, de nem látta, hogy mi történt. Mivel az elkövető nem hagyott cetlit, telefonszámot, semmit, így kihívtam a rendőrséget, az eljárás elindult, de szeretnék egy próbát tenni, hátha valaki látott valamit, ami segíthet. 

- olvasható a bejegyzésben.
 

 


 

