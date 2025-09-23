1 órája
Lassan kifogy a tank? Jól gondolja meg, mikor megy tankolni
Szerdán újra változás lesz a hazai kutakon. A Holtankoljak.hu friss árakat jelentett be, változnak az üzemanyagárak.
Szerdán változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a következők szerint: a benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe - tájékoztat a Holtankoljak.hu.
Kedden még az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon a Holtankoljak.hu információi szerint.
Eger
95-ös benzin:
563.0 Forint / liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
572 Forint/ liter - Orlen, Rákóczi út
586 Forint/ liter - Orlen, Kistályai út
Gázolaj:
563.0 Forint / liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
571 Forint/ liter - Orlen, Rákóczi út
588 Forint/ liter - Orlen, Kistályai út
Gyöngyös
95-ös benzin:
586 Forint/ liter AVIA
588 Forint/ liter - MOL
Gázolaj:
589 Forint/ liter - AVIA
590 Forint/ liter - MOL
Hatvan
95-ös benzin:
586 Forint/ liter - ORLEN
588 Forint/ liter - SHELL
Gázolaj:
587 Forint/ liter - ORLEN
589 Forint/ liter - SHELL
