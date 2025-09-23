szeptember 23., kedd

Tankolás

1 órája

Lassan kifogy a tank? Jól gondolja meg, mikor megy tankolni

Címkék#üzemanyagár változás#benzin#üzemanyagár#gázolaj

Szerdán újra változás lesz a hazai kutakon. A Holtankoljak.hu friss árakat jelentett be, változnak az üzemanyagárak.

Heol.hu

Szerdán változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak a következők szerint: a benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd kevesebbe - tájékoztat a Holtankoljak.hu.

Szerdán változnak az üzemanyagárak
Szerdán változnak az üzemanyagárak
Forrás: Takács József / Észak-Magyarország

Kedden még az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon a Holtankoljak.hu információi szerint.

Eger

95-ös benzin:

563.0 Forint / liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

572 Forint/ liter - Orlen, Rákóczi út

586 Forint/ liter - Orlen, Kistályai út

Gázolaj:

563.0 Forint / liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

571 Forint/ liter - Orlen, Rákóczi út

588 Forint/ liter - Orlen, Kistályai út

Gyöngyös

95-ös benzin:

586 Forint/ liter AVIA

588 Forint/ liter - MOL

Gázolaj:

589 Forint/ liter - AVIA

590 Forint/ liter - MOL


Hatvan

95-ös benzin:

586 Forint/ liter - ORLEN

588 Forint/ liter - SHELL

Gázolaj:

587 Forint/ liter - ORLEN

589 Forint/ liter - SHELL

 

 

