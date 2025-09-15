Árváltozás
1 órája
Ismét szükség lesz a bankkártyákra – így változnak keddtől az üzemanyagárak
Keddtől változás érkezik az üzemanyagárakban. Hétfőn a benzin és a gázolaj literenkénti ára egységesen 589 forint.
Kedden bruttó 2 forinttal emelkedik a 95-ös benzin beszerzési ára, miközben a gázolaj nagykereskedelmi ára változatlan marad. A hétvégi árkorrekciókat követően szeptember 15-én hétfőn, az üzemanyagárak a hazai töltőállomásokon a következőképpen alakulnak: a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti átlagára egyaránt 589 forint - tájékoztat a Holtankoljak.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Megnéztük, hol a legkedvezőbbek az üzemanyagárak a vármegyében
EGER
95-ös benzin
- 563 Forint/ liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 586 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen
- 587 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen
Gázolaj
- 563 Forint/ liter - Tárkány út - EGERERDŐ Zrt.
- 586 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen
- 586 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen
GYÖNGYÖS
95-ös benzin
- 586 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA
Gázolaj
- 590 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA
HATVAN
95-ös benzin
- 586 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN
- 588 Forint/ liter - Elkerülő út - MOL
- 588 Forint/ liter - Rákóczi út 101 - MOL
Gázolaj
- 585 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN
- 587 Forint/ liter - Elkerülő út - MOL
- 587 Forint/ liter - Rákóczi út 101 - MOL
Ezt ne hagyja ki!Egekben az árak
2025.08.25. 13:49
Fordulat jön a benzinkutakon, jobb ha meggondolja, mikor tankol
Ezt ne hagyja ki!Hamis reklám
2025.09.12. 18:44
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre