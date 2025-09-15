Ismét szükség lesz a bankkártyákra – így változnak keddtől az üzemanyagárak

Kedden bruttó 2 forinttal emelkedik a 95-ös benzin beszerzési ára, miközben a gázolaj nagykereskedelmi ára változatlan marad. A hétvégi árkorrekciókat követően szeptember 15-én hétfőn, az üzemanyagárak a hazai töltőállomásokon a következőképpen alakulnak: a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti átlagára egyaránt 589 forint - tájékoztat a Holtankoljak.hu.

Keddtől ismét változnak az üzemanyagárak: a benzin literenkénti ára két forinttal drágul

Forrás: Karnok Csaba/Délmagyarország

Megnéztük, hol a legkedvezőbbek az üzemanyagárak a vármegyében

EGER

95-ös benzin

563 Forint/ liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

586 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen

587 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen

Gázolaj

563 Forint/ liter - Tárkány út - EGERERDŐ Zrt.

586 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen

586 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen

GYÖNGYÖS

95-ös benzin

586 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

Gázolaj

590 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

HATVAN

95-ös benzin

586 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN

588 Forint/ liter - Elkerülő út - MOL

588 Forint/ liter - Rákóczi út 101 - MOL

Gázolaj