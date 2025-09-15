szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árváltozás

1 órája

Ismét szükség lesz a bankkártyákra – így változnak keddtől az üzemanyagárak

Címkék#benzin#MOL#üzemanyagár#emelkedés

Keddtől változás érkezik az üzemanyagárakban. Hétfőn a benzin és a gázolaj literenkénti ára egységesen 589 forint.

Heol.hu

Kedden bruttó 2 forinttal emelkedik a 95-ös benzin beszerzési ára, miközben a gázolaj nagykereskedelmi ára változatlan marad. A hétvégi árkorrekciókat követően szeptember 15-én hétfőn, az üzemanyagárak a hazai töltőállomásokon a következőképpen alakulnak: a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti átlagára egyaránt 589 forint - tájékoztat a Holtankoljak.hu.

Üzemanyagárak változása holnaptól
Keddtől ismét változnak az üzemanyagárak: a benzin literenkénti ára két forinttal drágul
Forrás:  Karnok Csaba/Délmagyarország

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Megnéztük, hol a legkedvezőbbek az üzemanyagárak a vármegyében

EGER

95-ös benzin

  • 563 Forint/ liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 586 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen
  • 587 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen

Gázolaj

  • 563 Forint/ liter - Tárkány út - EGERERDŐ Zrt. 
  • 586 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen
  • 586 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen

GYÖNGYÖS

95-ös benzin

  • 586 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

Gázolaj

  • 590  Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

HATVAN

95-ös benzin

  • 586 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN
  • 588 Forint/ liter - Elkerülő út - MOL
  • 588 Forint/ liter - Rákóczi út 101 - MOL

Gázolaj

  • 585  Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN
  • 587 Forint/ liter - Elkerülő út - MOL
  • 587 Forint/ liter - Rákóczi út 101 - MOL

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu