31 perce
Így változnak az üzemanyagárak -mutatjuk mennyiért tudsz tankolni Hevesben
Egyre több autós figyeli, hol tankolhat a legkedvezőbben, hiszen a kutak árai között jelentős eltérés lehet, és néhány tíz forint különbség is sokat számít. Ráadásul keddtől a gázolaj és a benzin ára is ismét emelkedik, ezért megnéztük, Egerben és környékén hol lehet most a legolcsóbban letudni a tankolást.
Kedden változnak az üzemanyagárak a benzin, valamint a gázolaj ára is emelkedni fog. A benzin két forinttal, a gázolaj pedig három forinttal emelkedik - olvasható a Portfolio oldalán.
Szeptember 30-án a kutakon átlagosan 586 forintért tankolhatjuk a 95-ös benzint, a gázolajért pedig 589 forintot kérnek literenként. Vannak azonban benzinkutak, ahol ezeknél kedvezőbb árakkal találkozhatunk – utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Itt találhat még hétfőn olcsón üzemanyagot Hevesben
Eger
95-ös benzin
- 563/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 569/liter - Rákóczi út - Orlen
- 583/liter - Kistályai út 18. - Orlen
Gázolaj
- 563/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 571/liter - Rákóczi út - Orlen
- 586/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell
Gyöngyös
95-ös benzin
- 579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol
Gázolaj
- 579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol
Hatvan
95-ös benzin
- 583/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen
Gázolaj
- 586/liter - Radnóti tér 20. - Shell
Esküvők helyszíne volt egykor, ma a földdel már egyenlő – ilyen volt az utolsó években a Tardos Fogadó és Étterem + fotók, videó
Villany nélkül maradnak: ezeken a településeken kapcsolják le az áramot Heves vármegyében