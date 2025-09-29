Így változnak az üzemanyagárak -mutatjuk mennyiért tudsz tankolni Hevesben

Kedden változnak az üzemanyagárak a benzin, valamint a gázolaj ára is emelkedni fog. A benzin két forinttal, a gázolaj pedig három forinttal emelkedik - olvasható a Portfolio oldalán.

Tankolj még ma, hétfőn, ugyanis kedden változnak az üzemanyagárak

Forrás: Gazdag Mihály / Kelet-Magyarország

Szeptember 30-án a kutakon átlagosan 586 forintért tankolhatjuk a 95-ös benzint, a gázolajért pedig 589 forintot kérnek literenként. Vannak azonban benzinkutak, ahol ezeknél kedvezőbb árakkal találkozhatunk – utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.

Itt találhat még hétfőn olcsón üzemanyagot Hevesben

Eger

95-ös benzin

563/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

569/liter - Rákóczi út - Orlen

583/liter - Kistályai út 18. - Orlen

Gázolaj

563/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

571/liter - Rákóczi út - Orlen

586/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell

Gyöngyös

95-ös benzin

579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Gázolaj

579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Hatvan

95-ös benzin

583/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

Gázolaj