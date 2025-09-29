szeptember 29., hétfő

Tankolás

Így változnak az üzemanyagárak -mutatjuk mennyiért tudsz tankolni Hevesben

Egyre több autós figyeli, hol tankolhat a legkedvezőbben, hiszen a kutak árai között jelentős eltérés lehet, és néhány tíz forint különbség is sokat számít. Ráadásul keddtől a gázolaj és a benzin ára is ismét emelkedik, ezért megnéztük, Egerben és környékén hol lehet most a legolcsóbban letudni a tankolást.

Kedden változnak az üzemanyagárak a benzin, valamint a gázolaj ára is emelkedni fog. A benzin két forinttal, a gázolaj pedig három forinttal emelkedik - olvasható a Portfolio oldalán.

Tankolj még ma, hétfőn, ugyanis kedden változnak az üzemanyagárak
Forrás: Gazdag Mihály / Kelet-Magyarország

Szeptember 30-án a kutakon átlagosan 586 forintért tankolhatjuk a 95-ös benzint, a gázolajért pedig 589 forintot kérnek literenként. Vannak azonban benzinkutak, ahol ezeknél kedvezőbb árakkal találkozhatunk – utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.

Itt találhat még hétfőn olcsón üzemanyagot Hevesben

Eger

95-ös benzin

  • 563/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 569/liter - Rákóczi út - Orlen
  • 583/liter - Kistályai út 18. - Orlen

Gázolaj

  • 563/liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 571/liter  - Rákóczi út - Orlen
  • 586/liter - TESCO Áruház Rákóczi út 100. - Shell

Gyöngyös

95-ös benzin

  • 579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Gázolaj

  • 579/liter - Budapesti út 3. számú főút - M. Petrol

Hatvan

95-ös benzin

  • 583/liter - Csányi út (Sport u. 1.) - Orlen

Gázolaj

  • 586/liter - Radnóti tér 20. - Shell

 

 

