Az ősz kincse

34 perce

Tele van vele az Érsekkert, de nem csak dísz és játék: a vadgesztenye titkos ereje, amiről alig beszélnek

Címkék#gesztenye#visszér#gyógyszer#vadgesztenye

Az egri Érsekkertben az őszi fák alatt sok gyermek keresgél, kutat a fűben a fényes, barna gumókért. Sokan viszik haza a vadgesztenye termését, különféle kreatív célokra.

Elek Andrea

A vadgesztenye termése nagyon népszerű: az őszi időszakban számos gyermeket látni, akik a barna gumókat keresgetik. Egy egri anyuka két gyermekét vitte az Érsekkertbe, a nagyobbik már iskolás, de ő is lelkesen keresgélt. Édesanyjuk elmondta, hogy minden évben kijönnek, összegyűjtenek, egy jó adagot, aztán otthon készítenek mindenfélét belőle: gesztenyekoszorút, gesztenyeállatkákat, gesztenyeemberkét.

A gyerekek lelkesen gyűjtik ősszel, de gyógyszerészeti alapanyag is a vadgesztenye
Forrás: Szük Ödön/Kisalföld

Egy nagymama az unokájával ment a parkba, és elmondta, hogy eddig ahány gyerekkel találkozott, mindegyik szerette gyűjteni a gesztenyét. Elárulta azt is, hogy az ő fiatalkorában le lehetett adni az összegyűjtött gesztenyét.

– A suliba kellett bevinni ott lemérették, innentől az iskola intézte, hogy hova vitték. Azt mi alsó tagozatban nem tudtuk. Mi csak iskolán belül versenyeztünk az osztályokkal – fogalmazott a nagymama.

A gesztenye azoknak is kedves, akik a Kippkopp történeteket olvasták. Tavaly a Harlekin Bábszínház vitte színpadra a gesztenyefiú történetét, erről ebben a cikkünkben írtunk:

A vadgesztenye jótékony hatásai

Utánajártunk, hogy dekorációs célok mellett mi mindenre jó még a vadgesztenye. Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos, természetgyógyász kérdésünkre elmondta, hogy a vadgesztenye-kivonatot krémekben hasznosítják, amelyeket visszérpanaszokra javasolnak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Jó hatása van a vénás keringésre, pakolást is lehet készíteni belőle – magyarázta.

Dr. Kóró András, az egri Dobó Téri Kígyó Patika vezetője elmondta, hogy vadgesztenyében található eszcin nevű hatóanyagot használják a gélek, krémek készítésére, amely a visszérpanaszokra, vénás problémákra van jótékony hatással.

– A régóta fennálló tapasztalatok alapján a visszeres panaszokat enyhíti a vadgesztenye-kivonat. Hozzá kell tennem, hogy mint minden külsődleges készítmény, ez is akkor ér valamit, ha belsőleges gyógyszerekkel megtámogatjuk – fejtette ki.

Elmondta, hogy a olyan gyógyszert érdemes szedni mellette, amely az érfalat támogatja, mivel visszér esetén a a vérfal sejtjei eltávolodnak egymástól, ez okozza az ödémát. Hasznos, ha használunk mellette rugalmas pólyát, vagy izomtornát végzünk.

– Hasonló hatású az árnika, vagy a fekte nadálytő. Sokszor keverik a hatóanyagokat, hogy többféle problémára jó legyen egy krém: izom- és sportsérülésekre, véraláfutásra például – mondta a gyógyszerész. Hozzátette, hogy a hatóanyag kivonási eljárás sokféle lehet. Van, amit hideg áztatással, van, amit főzéssel lehet kivonni a növényekből.

Kiemelte, hogy a növényi, állati eredetű gyógyhatású kivonatoknak rengeteg összetevője van, sokszor nemcsak egy konkrét anyag hat bizonyos módon, hanem a hatóanyagok összessége adja a gyógyhatást. A vadgesztenye esetben az eszcin nevű anyagot azonosították visszérre jótékony hatással. Ennek van egy maximális értéke, ezt állítják be a kenőcsökben, gélekben is.

Dr. Kóró András elmondta, hogy a begyűjtés nemcsak régen volt fontos, ma is létezik, legfeljebb nem iskolai keretek között, 50-60 éve.

– A Magyarországon feldolgozott gyógynövények közül csak keveset termesztenek, a legtöbbet gyűjtik, mivel vadon terem erdőkben, réteken, a természetben – jegyezte meg a gyógyszerész.

Aki pedig csak dekorálni szeretne gesztenyéből, vagy a gyermekével kreatívan felhasználni, ebből a videóból inspirálódhat:

 

 

