Tele van vele az Érsekkert, de nem csak dísz és játék: a vadgesztenye titkos ereje, amiről alig beszélnek

A vadgesztenye termése nagyon népszerű: az őszi időszakban számos gyermeket látni, akik a barna gumókat keresgetik. Egy egri anyuka két gyermekét vitte az Érsekkertbe, a nagyobbik már iskolás, de ő is lelkesen keresgélt. Édesanyjuk elmondta, hogy minden évben kijönnek, összegyűjtenek, egy jó adagot, aztán otthon készítenek mindenfélét belőle: gesztenyekoszorút, gesztenyeállatkákat, gesztenyeemberkét.

A gyerekek lelkesen gyűjtik ősszel, de gyógyszerészeti alapanyag is a vadgesztenye

Forrás: Szük Ödön/Kisalföld

Egy nagymama az unokájával ment a parkba, és elmondta, hogy eddig ahány gyerekkel találkozott, mindegyik szerette gyűjteni a gesztenyét. Elárulta azt is, hogy az ő fiatalkorában le lehetett adni az összegyűjtött gesztenyét.

– A suliba kellett bevinni ott lemérették, innentől az iskola intézte, hogy hova vitték. Azt mi alsó tagozatban nem tudtuk. Mi csak iskolán belül versenyeztünk az osztályokkal – fogalmazott a nagymama.

