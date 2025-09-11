szeptember 11., csütörtök

43 perce

Valamit otthagytak az egri ovinál, anyuka találta meg – egy életre megjegyzi, ami a csomagból visszanézett rá

Egy kis kedvesség sosem árthat. Egy anyuka és kislánya napját tette szebbé az ismeretlen ajándékozó.

Heol.hu

Az „Egerben láttam, hallottam” Facebook-csoportban számolt be valaki arról, hogy a Joó János óvoda előtt egy kedves kis játékmajmot találtak.

A plüssmajmot a Joó János ovinál találták

A plüsshöz egy üzenetet is csatoltak:

Neve vesztem el! Azért hagytak itt, hogy vidámabbá tegyem a napod! Vigyél haza!! Léna és Anyukája.

A bejegyzés szerint a játék megtalálója kislányával együtt örült a figyelmességnek, és így szeretné megköszönni Lénának és édesanyjának a kedves gesztust.

Egy kommentelő szerint a kezdeményezés egy országos csoporthoz is kapcsolódik, amelyben „random, kézzel készült kedvességek” találnak gazdára. A játék lényege, hogy a megtalált tárgyakat és a kísérő üzeneteket megosztják a csoportban, így nemcsak a megtaláló és az „elhagyó”, hanem a teljes közösség együtt örül annak, hogy a kis meglepetés célba ért. A csoport rendszeres posztjai pedig egyre többeket ösztönöznek arra, hogy továbbadják a kedvességet.

 

