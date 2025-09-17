1 órája
Beszállítói fórumtól a női üzleti klubig: vállalkozóknak szól a HKIK őszi rendezvénysorozata
Ősszel is sokszínű kínálattal vár a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A vállalkozásfejlesztő programoktól a mentálhigiénén át a pályaorientációig több témában is lesznek előadások, workshopok.”
A magyar kereskedelmi és iparkamarák megalakulásának 175. évfordulója alkalmából a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) számos színes programot kínál vármegyeszerte a vállalkozások részére. Az ősz során szinte minden ágazat, gazdasági szektor számára szerveznek vállalkozásfejlesztő programokat, workshopokat. Lesznek beszállítói fórumok, marketing workshopok, könyvelőklub, mentálhigiénés előadások, turizmusfejlesztés és networking előadások is.
A szerdai sajtótájékoztatón dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke felidézte a kamarai rendszer 1850-es indulását, áttekintette a legfontosabb történelmi mérföldköveket. File Sándor, a HKIK főtitkára elmondta, hogy 22 ezer olyan regisztrált vállalkozás van ma a vármegyében a több mint 50 ezer gazdálkodó szervezetből, ami törvényi erőnél fogva a HKIK kapcsolatrendszerébe tartozik, és 600 olyan vállalkozás van, amely önkéntes tagja a kamarának, nekik készültek az őszi programokkal. 52 programot állítottak össze őszre területi alapon és gazdasági szempontokat is figyelembe véve több helyszínen.
Elmondta, hogy kedden indult útjára egy országos beszállítói programsorozat, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében zajlik, de a HKIK felügyeli. Ennek 7 régiós állomása lesz az ősszel: Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Tatabányán és Budapesten lesznek beszállítói programok. 60 nagyvállalatot várnak a programokra, valamint 350-500 kkv mutatkozik be. Jellemzően járműipari, feldolgozóipari, fém- és műanyagipari, gépipari, elektronikai ipari szeplőket vonnak be, de más termékek és szolgáltatások is teret kapnak.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy október 7-én Balogh Levente tart előadást A siker mögötti valóság címmel 18 órai kezdettel Egerben, valamint október 29-én Gundel Takács Gábor lesz a vendége a Hatvani vállalkozói Klubnak szintén 18 órától.
További vállalkozásfejlesztő programok a HKIK-nál:
- Október-november folyamán a vállalkozói mentálhigiénéről és jóllétről is tartanak előadásokat. Turizmus és kézműipari területen is lesznek programok, ebbe bevonják a sarudi, poroszlói, és a bélapátfalvai, szilvásváradi térséget is, ahol megismerhetik egymás kínálatát is.
- Az exportpiac egyik kiemelkedő eseménye, hogy csütörtökön érkezik Törökország magyarországi nagykövete, illetve vállalkozások képviselői és külgazdasági tanácsadók a török és magyar kapcsolatok építése céljából.
- Kijutási lehetőséget is szerveznek az októberi MSV Nemzetközi Gépipari Vásárra Brnoba.
- Pályaorientációs programok közül kiemelkedő a Kutatók Éjszakája szeptember 26-án. Ehhez csatlakozik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a gyöngyösi a GIANT Gyártó Hungary Kft., valamint az MVM Mátra Energia Zrt. visontai erőműve is megnyílik ebből a célból.
- Sok vállalkozásfejlesztési szakmai workshop is lesz: HR szakembereknek, weboldalfejlesztés Egerben és Gyöngyösön.
- Az induló vállalkozóknak indul a Vállalkozói Iránytű nevű program. Adózási kérdésekkel is foglalkoznak majd.
- A női üzleti klubjuk minden hónap 3. szerdáján tartja üléseit változó helyszíneken.
Szeptemberben indul Egerben a „Vállalkozói Iránytű” – ingyenes képzés kezdő és működő cégeknek