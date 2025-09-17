szeptember 17., szerda

Mai évfordulók
1 órája

Beszállítói fórumtól a női üzleti klubig: vállalkozóknak szól a HKIK őszi rendezvénysorozata

Címkék#Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#előadás#program

Ősszel is sokszínű kínálattal vár a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A vállalkozásfejlesztő programoktól a mentálhigiénén át a pályaorientációig több témában is lesznek előadások, workshopok.”

Elek Andrea

A magyar kereskedelmi és iparkamarák megalakulásának 175. évfordulója alkalmából a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) számos színes programot kínál vármegyeszerte a vállalkozások részére. Az ősz során szinte minden ágazat, gazdasági szektor számára szerveznek vállalkozásfejlesztő programokat, workshopokat. Lesznek beszállítói fórumok, marketing workshopok, könyvelőklub, mentálhigiénés előadások, turizmusfejlesztés és networking előadások is.

Vállalkozásfejlesztő programok, workshopok, előadások várnak a vállalkozókra
Vállalkozásfejlesztő programok, workshopok, előadások várnak a vállalkozókra
Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu

A szerdai sajtótájékoztatón dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke felidézte a kamarai rendszer 1850-es indulását, áttekintette a legfontosabb történelmi mérföldköveket. File Sándor, a HKIK főtitkára elmondta, hogy 22 ezer olyan regisztrált vállalkozás van ma a vármegyében a több mint 50 ezer gazdálkodó szervezetből, ami törvényi erőnél fogva a HKIK kapcsolatrendszerébe tartozik, és 600 olyan vállalkozás van, amely önkéntes tagja a kamarának, nekik készültek az őszi programokkal. 52 programot állítottak össze őszre területi alapon és gazdasági szempontokat is figyelembe véve több helyszínen.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Elmondta, hogy kedden indult útjára egy országos beszállítói programsorozat, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében zajlik, de a HKIK felügyeli. Ennek 7 régiós állomása lesz az ősszel: Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Tatabányán és Budapesten lesznek beszállítói programok. 60 nagyvállalatot várnak a programokra, valamint 350-500 kkv mutatkozik be. Jellemzően járműipari, feldolgozóipari, fém- és műanyagipari, gépipari, elektronikai ipari szeplőket vonnak be, de más termékek és szolgáltatások is teret kapnak.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy október 7-én Balogh Levente tart előadást A siker mögötti valóság címmel 18 órai kezdettel Egerben, valamint október 29-én Gundel Takács Gábor lesz a vendége a Hatvani vállalkozói Klubnak szintén 18 órától.

További vállalkozásfejlesztő programok a HKIK-nál:

  • Október-november folyamán a vállalkozói mentálhigiénéről és jóllétről is tartanak előadásokat. Turizmus és kézműipari területen is lesznek programok, ebbe bevonják a sarudi, poroszlói, és a bélapátfalvai, szilvásváradi térséget is, ahol megismerhetik egymás kínálatát is.
  • Az exportpiac egyik kiemelkedő eseménye, hogy csütörtökön érkezik Törökország magyarországi nagykövete, illetve vállalkozások képviselői és külgazdasági tanácsadók a török és magyar kapcsolatok építése céljából. 
  • Kijutási lehetőséget is szerveznek az októberi MSV Nemzetközi Gépipari Vásárra Brnoba.
  • Pályaorientációs programok közül kiemelkedő a Kutatók Éjszakája szeptember 26-án. Ehhez csatlakozik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a gyöngyösi a GIANT Gyártó Hungary Kft., valamint az MVM Mátra Energia Zrt. visontai erőműve is megnyílik ebből a célból.
  • Sok vállalkozásfejlesztési szakmai workshop is lesz: HR szakembereknek, weboldalfejlesztés Egerben és Gyöngyösön.
  • Az induló vállalkozóknak indul a Vállalkozói Iránytű nevű program. Adózási kérdésekkel is foglalkoznak majd.
  • A női üzleti klubjuk minden hónap 3. szerdáján tartja üléseit változó helyszíneken.

 

 

