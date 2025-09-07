Váratlan probléma az Egri Vízműnél – ideiglenes telefonszámon lehet hibát bejelenteni

A Heves Megyei Vízmű Zrt. Egri Üzemegységének hibabejelentő telefonszáma a telefonszolgáltatónál bekövetkezett meghibásodás miatt várhatóan hétfőig nem lesz elérhető - közölte lapunkkal Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemvezető főmérnöke.

A szolgáltatás helyreállításáig a felhasználók a 30/565-7639-es telefonszámon tehetik meg bejelentéseiket. A Heves Megyei Vízmű Zrt. megköszöni ügyfelei megértését és türelmét.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap