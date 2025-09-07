Helyi közélet
Váratlan probléma az Egri Vízműnél – ideiglenes telefonszámon lehet hibát bejelenteni
Ideiglenes hibabejelentő számot közölt a Heves Megyei Vízmű.
A Heves Megyei Vízmű Zrt. Egri Üzemegységének hibabejelentő telefonszáma a telefonszolgáltatónál bekövetkezett meghibásodás miatt várhatóan hétfőig nem lesz elérhető - közölte lapunkkal Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemvezető főmérnöke.
A szolgáltatás helyreállításáig a felhasználók a 30/565-7639-es telefonszámon tehetik meg bejelentéseiket. A Heves Megyei Vízmű Zrt. megköszöni ügyfelei megértését és türelmét.
