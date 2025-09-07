szeptember 7., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Váratlan probléma az Egri Vízműnél – ideiglenes telefonszámon lehet hibát bejelenteni

Címkék#Bárdos Zsolt#Heves Vármegyei Vízmű Zrt#telefonszám

Ideiglenes hibabejelentő számot közölt a Heves Megyei Vízmű.

Heol.hu

A Heves Megyei Vízmű Zrt. Egri Üzemegységének hibabejelentő telefonszáma a telefonszolgáltatónál bekövetkezett meghibásodás miatt várhatóan hétfőig nem lesz elérhető - közölte lapunkkal Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemvezető főmérnöke.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szolgáltatás helyreállításáig a felhasználók a 30/565-7639-es telefonszámon tehetik meg bejelentéseiket. A Heves Megyei Vízmű Zrt. megköszöni ügyfelei megértését és türelmét.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

 

