„Ide örömmel jövök bármikor!" - Varga Viktorral bulizott a lottótársaság és a város Lőrinciben + fotók, videó

Szerencsejáték Zrt. a második legismertebb számsorsjátéka megújulása apropóján Lőrinciben is koncertet szervezett. A Hatoslottó csütörtöki rendezvényén Varga Viktor, valamint Bebe and the Band lépett a közönség elé.

Szabó István

Csütörtök este Lőrincibe érkezett a megújult Hatoslottó ingyenes koncertsorozata, ahol Varga Viktor és Bebe and the Band lépett színpadra. A Szerencsejáték Zrt. második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, közel 37 év után alakult át heti két sorsolásos rendszerűvé. A nemzeti lottótársaság ennek apropóján szervezett országszerte több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatot. Az egyes helyszíneken ismert hazai előadók, valamint néhány esetben komolyzenészek is fellépnek. Az országjárással arra is emlékezik a Szerencsejáték Zrt., hogy a kezdetekben vidéki turnékon voltak a sorsolások.

Varga Viktor és Bebe is felléptek a Hatoslottó lőrinci rendezvényén
Varga Viktor és Bebe is felléptek a Hatoslottó lőrinci rendezvényén
Forrás: Lorkó Dávid

Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. szóvivője portálunknak a helyszínen arról beszélt, hogy éppen ma tartották a második, új rendszer szerinti csütörtöki sorsolást Budapesten. Annak utána kellene nézni, hogy annak idején Lőrinciben volt-e Hatoslottó sorsolás, tette hozzá, mert egyetlen kollégája van még, aki nagyon fiatalon járta az országot a vidéki sorsolások idején.

– A budapesti sorsolás analógiájára azt mondtuk, hogy akkor vidékre hozunk koncerteket. Pontos számot mondva 83 település szerepel a sorozatban. A nagyobb településeken nagyobb nevek nagyobb színpadokon lépnek fel, a kisebb településeken, mint Lőrinci is, egy kamion el tudja hozni a kisebb felszerelést.  Visszatérve a vidékjárásra, 10-12 évig mentek a Budapesten kívüli számhúzások, és a húzók is a helyi lakosok közül kerültek ki – részletezte Panulin Ildikó

A Hatoslottó Lőrinciben is ingyenes koncerttel ünnepelt

A lőrinci Szabadtéri színpad és rendezvénytéren Varga Viktor, valamint Bebe and the Band lépett a közönség elé. Varga Viktor elmondta portálunknak, hogy nem először koncertezik Lőrinciben.

– Amikor megérkeztem, felismertem a helyszínt. Itt énekeltem télen is, csak akkor egy szép jégpálya volt itt a téren. Az is nagyon jó buli volt, nagyon szuper emberek voltak, mindenki nagy szeretettel jött. Ide örömmel jövök bármikor. Szerencsére nagyon sok bulim van, jártam már Heves vármegye más helyein, Egerben is. A mai koncertre különös dalokkal készültem. Mint amilyen a személyiségem. Rengeteg stílus lesz az operától a popzenéig. Lesz rap is, amit egyébként utálok, de a mai világban arra is szükség van, az is egy közös nyelv már. Tetszik, hogy a Szerencsejáték Zrt. buliján vagyok, mert szerencsés embernek érzem magam, és így még szerencsésebb leszek. Bár, ami történik velem, az mind szerencsés dolog – fogalmazott Varga Viktor.

Pálinkás Péter polgármester a koncert előzményeiről elmondta, hogy a Szerencsejáték Zrt. érdeklődött arról, a város szeretne-e egy ilyen koncertet.

– Azt feleltem, szerencsésnek érezzük magunkat, hogy a rendezvénynek helyszínt adhatunk. Eljöttek a lottótársaságtól, körülnéztek nálunk, és rögtön közölték is, hogy megtetszett nekik a főterünk. Lőrinciben még nem volt Hatoslottó sorsolás, de bízunk benne, hogy egyszer lesz az is. Szerencsés embernek érzem magam. Magam is lottózom egyébként, az Ötös- és a Hatoslottón is volt már találatom, de azt gondolom, nem minden a pénz. Köszönöm a Szerencsejáték Zrt-nek, hogy helyszínt adhattunk a rendezvényüknek, és remélem, a jövőben is lesznek hasonló szerencsés pillanataink – fűzte hozzá Pálinkás Péter.

A Hatoslottó lőrinci rendezvényén Varga Viktor, valamint Bebe and the Band lépett fel

Fotók: Lorkó Dávid

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

