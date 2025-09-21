Vasárnapi utazást tervezel? – Ezekre a vonatjáratokra már nem számíthatsz!

A Füzesabonyból 15:38-kor Debrecen felé és a Debrecenből 16:55-kor Füzesabony felé induló személyvonat (6623, 6646) helyett hosszabb útvonalon, Füzesabony és Látókép között közlekedik pótlóbusz - írja a MÁV-csoport.

Pótlóbusz jár több vonat helyett is Hevesben

Fotó: Szakony Attila / Forrás: Zalai Hírlap

A Füzesabony és Balmazújváros közti pótlóbusz megállóhelyei:

Füzesabony vasútállomás

Mezőtárkány, Faluközpont

Egerfarmos vasútállomás

Poroszló vasútállomás

Tiszafüred, Autóbusz-állomás

Egyek, Vasútállomás

Ohat-Pusztakócs vasútállomás

Hortobágyi Halastó vasúti megállóhely

Hortobágy vasútállomás

Balmazújváros vasútállomás

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Korábban megírtuk, hogy műszaki hiba miatt a Keleti Pályaudvar újraindítása sem volt zökkenőmentes, viszont délutánra befutottak az első vonatok.