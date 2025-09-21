A vonat nem vár, el se indul már!
Vasárnapi utazást tervezel? – Ezekre a vonatjáratokra már nem számíthatsz!
Vasárnap délután kisebb bonyodalomra kell számítaniuk a vasúttal közlekedőknek, több járat helyett is pótlóbusz indult.
A Füzesabonyból 15:38-kor Debrecen felé és a Debrecenből 16:55-kor Füzesabony felé induló személyvonat (6623, 6646) helyett hosszabb útvonalon, Füzesabony és Látókép között közlekedik pótlóbusz - írja a MÁV-csoport.
A Füzesabony és Balmazújváros közti pótlóbusz megállóhelyei:
- Füzesabony vasútállomás
- Mezőtárkány, Faluközpont
- Egerfarmos vasútállomás
- Poroszló vasútállomás
- Tiszafüred, Autóbusz-állomás
- Egyek, Vasútállomás
- Ohat-Pusztakócs vasútállomás
- Hortobágyi Halastó vasúti megállóhely
- Hortobágy vasútállomás
- Balmazújváros vasútállomás
Korábban megírtuk, hogy műszaki hiba miatt a Keleti Pályaudvar újraindítása sem volt zökkenőmentes, viszont délutánra befutottak az első vonatok.
