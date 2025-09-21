szeptember 21., vasárnap

Máté névnap

A vonat nem vár, el se indul már!

3 órája

Vasárnapi utazást tervezel? – Ezekre a vonatjáratokra már nem számíthatsz!

Vasárnap délután kisebb bonyodalomra kell számítaniuk a vasúttal közlekedőknek, több járat helyett is pótlóbusz indult.

Heol.hu

A Füzesabonyból 15:38-kor Debrecen felé és a Debrecenből 16:55-kor Füzesabony felé induló személyvonat (6623, 6646) helyett hosszabb útvonalon, Füzesabony és Látókép között közlekedik pótlóbusz - írja a MÁV-csoport.

Pótlóbusz jár több
Pótlóbusz jár több vonat helyett is Hevesben
Fotó: Szakony Attila / Forrás: Zalai Hírlap

A Füzesabony és Balmazújváros közti pótlóbusz megállóhelyei:

  • Füzesabony vasútállomás
  • Mezőtárkány, Faluközpont
  • Egerfarmos vasútállomás
  • Poroszló vasútállomás
  • Tiszafüred, Autóbusz-állomás
  • Egyek, Vasútállomás
  • Ohat-Pusztakócs vasútállomás
  • Hortobágyi Halastó vasúti megállóhely
  • Hortobágy vasútállomás
  • Balmazújváros vasútállomás

Korábban megírtuk, hogy műszaki hiba miatt a Keleti Pályaudvar újraindítása sem volt zökkenőmentes, viszont délutánra befutottak az első vonatok.

 

