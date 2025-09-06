3 órája
Szia uram! Vattacukor ízű szőlő érdekel?
Bizony, létezik olyan szőlő, amelynek íze a vattacukrot idézi! Ez egy különlegesen édes csemegeszőlő-fajta, amely nevét is erről a gyerekkort idéző aromáról kapta. A fajta az Egyesült Államokból származik: Kaliforniában, az IFG (International Fruit Genetics) több mint tíz éven át tartó kutatásának és több ezer keresztezésnek az eredményeként született meg.
– A létrehozók célja egy olyan szőlő volt, amely ízében a népszerű Concorde szőlőt idézi – abból készül például a hagyományos amerikai szőlőzselé –, ugyanakkor megfelel a mai igényeknek is: mag nélküli, roppanós, és a szüreteléskor, szállításkor nem pereg le a fürtről. Fontos kiemelni, hogy a fajta teljesen hagyományos nemesítési módszerekkel jött létre, génmódosítás nélkül – tudtuk meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság cikkéből. A cikk alatti hozzászólásokból azt is megtudtuk, hogy e szőlőfajta jelenleg az egyik bevásárlólánc kínálatában szerepel.
A hatóság tájékoztatójából az is kiderül, hogy a vattacukorra emlékeztető élményt a szőlőszemekben az érés során természetes módon (bármiféle mesterséges beavatkozás nélkül) létre jövő különleges ízharmónia adja: magas cukortartalom, alacsony savtartalom, és az érés során kialakuló aromák, amelyek a vaníliához és karamellhez hasonló jegyeket kölcsönöznek neki.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az első ültetvények 2011-ben kezdtek teremni Kaliforniában, ma pedig már Európában is elérhető. Hazánkba olasz termelőkön keresztül jut el, Puglia napsütötte tájain terem, amely Olaszország egyik fő csemegeszőlő termesztő vidéke.
A Cotton Candy™ egy bejegyzett márkanév – akárcsak a Pink Lady® vagy a Cosmic Crisp® alma esetében –, így csak engedéllyel rendelkező termelők hozhatják forgalomba, egységes megjelenéssel és garantált minőségben.
A szőlő fogyasztása nemcsak frissítő és finom, hanem gazdag vitaminokban, antioxidánsokban és természetes energiát adó szőlőcukorban is.
A táplálkozástudomány szakértői régóta ajánlják a szőlő rendszeres fogyasztását, különösen azok számára, akik szív- és érrendszeri problémákkal küzdenek. Ez a gyümölcs ugyanis segít megtisztítani az erek falát, csökkenti az érelmeszesedés és a vérrögképződés kockázatát, sőt, hozzájárul a szívizom rugalmasságának megőrzéséhez is. De nemcsak a szívnek hasznos – nézzük, mi mindenre jó még.
Jót tesz a májnak és az epének
A szőlő nemcsak a máj és az epe működését támogatja, hanem segíti a vesék és a hólyag harmonikus működését is. Emellett tisztítja a tüdőt és a légutakat, miközben általánosan erősíti a szervezetet.
Segítség a diétában
A szőlő igazi „nagytakarítóként” hat a testre. Gazdag C- és B-vitaminban, valamint káliumban, kalciumban, magnéziumban és flavonoidokban. Egyrészt ellátja a szervezetet a legfontosabb tápanyagokkal, másrészt segít megszabadulni a káros anyagoktól, és felgyorsítja az anyagcserét. Magas cukortartalma miatt fogyókúra alatt érdemes mértékkel fogyasztani, de rendszeres beillesztése az étrendbe kifejezetten hasznos. A tisztítókúrákban szinte nélkülözhetetlen: akár egy-két napig is tarthatunk „szőlőkúrát”, amikor kizárólag a gyümölcsöt fogyasztjuk és szűretlen levét isszuk.
Ősszel különösen érdemes kihasználni a hazai szőlő szezonját, hiszen hetekig, sőt hónapokig élvezhetjük jótékony hatásait – így bátran csemegézzünk belőle minél gyakrabban.
A kórházból hazafelé látta meg az egri patakparton, azóta nem is gondol másra! Nem tudni, van-e még remény
„Megöllek benneteket” – üvöltötték a mentősöknek a Tisza-tónál, ekkora botrányt rég látott a környék
Ezt jobb, ha ti is látjátok: ilyen árak vannak most az egri piacon – fotókkal