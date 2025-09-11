36 perce
Érték és elhivatottság: jubileumot ünnepelt a Magyar Védőnői Szolgálat Egerben
Több mint egy évszázada a magyar családok támaszai a védőnők. A Magyar Védőnői Szolgálat fennállásának 110. és Hungarikummá válásának 10. évfordulóját ünnepelték az egri Markhot Ferenc Oktatókórház Refektóriumában, ahol a hivatásuk iránt elkötelezett védőnőket méltatták.
Jubileumi ünnepséget tartottak a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Refektóriumában a Magyar Védőnői Szolgálat fennállásának 110. és Hungarikummá válásának 10. évfordulója alkalmából csütörtökön délután. Az ünnepségen részt vett dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője, Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja, dr. Stankovics Éva, az egri kórház főigazgatója, és Gömöri László, Eger alpolgármestere, dr. Maszárovics Zoltán, az egri kórház orvosigazgatója.
Ünnepi beszédében dr. Pajtók Gábor elmondta, hogy minden gyermekáldásban részesülő magyar család élvezheti a védőnők gondoskodását. A kezdetekben 1915-ben a csecsemőhalandóság csökkentését is köszönhetjük nekik, valamint a nemzet számbeli gyarapodását. Kiemelte a kormányzati intézkedéseket, amelyek mind a gyermekek születését szorgalmazzák.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– A védőnői tevékenység középpontjában az egészségvédelem, egészségfejlesztés állt. A védőnői hálózatban dolgozókat a kormány elismeri, hiszen az ő szerepük kiemelkedően fontos a családok életében – fogalmazott kiemelve, hogy a hivatásuk gyakorlása magas szintű képzettséget és hivatástudatot kíván.
– Önök a nemzetünk értékei, akikre büszkék vagyunk, működésük pótolhatatlanul fontos
– jelentette ki dr. Pajtók Gábor.
A Heol.hu kérdésére dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő elmondta, hogy Európában egyedülálló a Magyar Védőnői Szolgálat intézménye.
– Ez az intézményrendszer 110 éve olyan funkciót tölt be a magyar családok életében, amire joggal mondhatjuk, hogy a magyar egészségügy alappillére. A védőnők hivatástudatból választják ezt az életpályát, elkötelezettek
– jelentette ki a képviselő.
Kiemelte, hogy voltak olyan időszakok a 110 év alatt, amikor a fegyelmezettségükre nagy szükség volt. A II. világháború alatt, amikor a második bácsi döntés megszületett, olyan szerepet töltöttek be, amit félkatonai szervezettség nélkül nem tudtak volna. Az idők változtak ugyan, de a feladatuk, a munkájuk is elég kihívást jelet.
– A szociokulturális, szocioökonómiai szempontból a legelesettebbek, ezért egészségügyi szempontból hátrányos családokhoz is el kell jutniuk. A szerepük sokkal több, mint egészségmegőrzés, tanácsadás. Sokszor pszichológusok, gyógyítanak, a családok legbelsőbb barátai lesznek – fogalmazott dr. Pajtók Gábor.
A Védőnői Szolgálat a családok segítője
Dr. Stankovics Éva, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatója ünnepi beszédében kiemelte, hogy 2023 óta tartoznak a területi védőnők a kórház szakmai irányítása alá, korábban az önkormányzatok voltak a fenntartók.
– Ennek a hivatásnak vannak árnyoldalai is: olyan nehéz családi körülmények ismeretében kell döntést hozniuk, amely embert próbáló lehet sokszor – jelentette ki.
Kitért az iskolai védőnők munkájára is, akik szintén az ellátó rendszernek a tagjai annak ellenére, hogy más a fenntartójuk. Kiemelte, hogy a védőnők nemcsak a gyermekeket, hanem a családokat is segítik a tudásukkal, tanácsaikkal.
A főigazgató a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy 10 éves Hungarikum a Védőnői Szolgálat. Eddig Hatvanban, Hevesen és Gyöngyösön is ünnepeltek.
– Emlékplakettet és kitűzőt kapnak a védőnőink, ezt a Miniszterelnöki Kabinetiroda képviseletében dr. Pajtók Gábor képviselő adja át a védőnőinknek megköszönve a sok évtizede munkát, hiszen van, aki 30-40 éve szolgál itt Eger környékén – közölte dr. Stankovics Éva.
110 éve vigyáznak ránk – Megható ünnepségen köszöntötték a védőnőket
Elmondta, hogy vármegyei szinten 138 védőnői körzet van, emellett 25 iskolai védőnő is dolgozik a vármegyében.
A szép fehér híd napja - védőnőket köszöntöttek a Mátraalján + Fotók
A beszédeket követően a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium tanulói adtak ünnepi műsort, majd Nagyné Miló Rita, az egri 14. számú védőnői körzet védőnője mondta el, miért választotta ezt a hivatást. Az ünnepség végén dr. Pajtók Gábor adta át a jelenlévő védőnők számára az emlékplakettet és kitűzőt.
Védőnői szolgálat jubileumi ünnepségFotók: Huszár Márk
Milyen elvetemült képes erre? Szörnyű, mi történt az egri bazilikánál, az önkormányzatnál most telt be a pohár
Új üzlet nyílt az Agria Parkban, ilyen kínálatot eddig nem látott a város