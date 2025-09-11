Érték és elhivatottság: jubileumot ünnepelt a Magyar Védőnői Szolgálat Egerben

Jubileumi ünnepséget tartottak a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Refektóriumában a Magyar Védőnői Szolgálat fennállásának 110. és Hungarikummá válásának 10. évfordulója alkalmából csütörtökön délután. Az ünnepségen részt vett dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője, Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja, dr. Stankovics Éva, az egri kórház főigazgatója, és Gömöri László, Eger alpolgármestere, dr. Maszárovics Zoltán, az egri kórház orvosigazgatója.

A Védőnői Szolgálat 110 éve segíti a családokat, Egerben jubileumi ünnepséggel köszöntötték őket

Ünnepi beszédében dr. Pajtók Gábor elmondta, hogy minden gyermekáldásban részesülő magyar család élvezheti a védőnők gondoskodását. A kezdetekben 1915-ben a csecsemőhalandóság csökkentését is köszönhetjük nekik, valamint a nemzet számbeli gyarapodását. Kiemelte a kormányzati intézkedéseket, amelyek mind a gyermekek születését szorgalmazzák.

– A védőnői tevékenység középpontjában az egészségvédelem, egészségfejlesztés állt. A védőnői hálózatban dolgozókat a kormány elismeri, hiszen az ő szerepük kiemelkedően fontos a családok életében – fogalmazott kiemelve, hogy a hivatásuk gyakorlása magas szintű képzettséget és hivatástudatot kíván.

– Önök a nemzetünk értékei, akikre büszkék vagyunk, működésük pótolhatatlanul fontos

– jelentette ki dr. Pajtók Gábor.

A Heol.hu kérdésére dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő elmondta, hogy Európában egyedülálló a Magyar Védőnői Szolgálat intézménye.

– Ez az intézményrendszer 110 éve olyan funkciót tölt be a magyar családok életében, amire joggal mondhatjuk, hogy a magyar egészségügy alappillére. A védőnők hivatástudatból választják ezt az életpályát, elkötelezettek

– jelentette ki a képviselő.

Kiemelte, hogy voltak olyan időszakok a 110 év alatt, amikor a fegyelmezettségükre nagy szükség volt. A II. világháború alatt, amikor a második bácsi döntés megszületett, olyan szerepet töltöttek be, amit félkatonai szervezettség nélkül nem tudtak volna. Az idők változtak ugyan, de a feladatuk, a munkájuk is elég kihívást jelet.