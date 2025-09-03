3 órája
A szép fehér híd napja - védőnőket köszöntöttek a Mátraalján + Fotók
Kettős jubileum alkalmából köszöntötték a védőnőket Gyöngyösön. A védőnői szolgálat Magyarországon az elmúlt 110 évben olyan, világszinten is egyedülálló feladatokat látott el, amelyek 10 éve hungarikummá tették.
Szerdán köszöntötték Gyöngyösön az idén kettős jubileumot ünneplő magyar védőnői szolgálat tagjait. Hazánkban a védőnői szolgálat 110 éve kezdte meg a működését, és immár 10 éve hungarikum. Nemzetközi egyediségét az adja, hogy a magyar védőnői rendszer világszerte szinte egyedülálló ellátási forma, amely a várandósgondozás, valamint a csecsemő- és gyermekgondozás átfogó keretét is biztosítja.
A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet által szervezett gyöngyösi ünnepségen a köszöntők sorát Szókovács Péter polgármester nyitotta meg.
– A védőnők azok, akik legelőször találkoznak a várandós anyukával. Majd a gyermek születése után az újszülött első kézbevételének mozdulatát is segítik a szülőnek. A gyermek fejlődését aztán egészen a középiskola befejezéséig követik. Édesapaként is köszönöm a munkájukat, és azt, hogy a jelenben és a jövőben is számíthatunk a védőnőkre – mondta Szókovács Péter.
A védőnői szolgálat több, mint foglalkozás - ez hivatás
Horváth László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az idei eddigi nagy számú meghívásai közül a védőnők invitálását érezte talán a legmegtisztelőbbnek.
– Van foglalkozás, és van hivatás. A foglalkozáshoz is kell felkészültség, tudás, de a hivatás minőségileg több annál. Az utóbbinak már az elnevezése is mutatja, hogy benne van az elhivatottság. Emellett az is benne van, hogy az ember a tudásán kívül önmagát is adja. Aki pedig a maga lényét is oda tudja adni a másik embernek, az akkor is kitart a hivatása mellett, ha bármilyen nehezek a körülmények – fogalmazott Horváth László megköszönve a védőnők munkáját.
"Az ember csak teszi a dolgát, lelkiismeretesen..." – Steller Mária díjat kapott az Egercsehiben dolgozó védőnő
A védőnői munka legfőbb alappillére a családvédelem
Dr. Maszárovics Zoltán, a Markhot Ferenc Kórház orvosigazgatója felsorolta, hogy a védőnők munkájának melyek az alappillérei.
– Alappillér a nővédelem, a gyermekvédelem, és ha ezeket összeadjuk, akkor a társadalom legalapvetőbb sejtjét óvják, ez pedig a családvédelem. Ehhez szükség van a helyes helyzetfelmérésre, érzékenységre, figyelmességre, gyengéd, de ugyanakkor szelíd határozottságra. Mivel az apákat is megtanítják újszülött gyermekük szakszerű kézbevételére, ezért a munkájuk alappillére az apavédelem is – tette hozzá szellemesen dr. Maszárovics Zoltán.
"Az önök tevékenységének szimbóluma egy szép fehér híd"
110 éve jött létre az a hivatás, amely a családok biztonságát, egészségét és a jövőjét szolgálja, emelte ki dr. Watti Jezdancher, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház orvosigazgatója.
– A magyar védőnői szolgálat annak idején azért jött létre, hogy radikálisan visszaszorítsa a gyakori csecsemőhalálozást az országban. Hamarosan javultak a népegészségügyi adatok e téren. Amit önök csinálnak, az maradandó. Egy egészségben felnevelt gyermek ugyanis Magyarország jövőjének a záloga is. Az önök tevékenységének szimbóluma egy szép fehér híd. Szép, sőt gyönyörű a hivatásuk, fehér a tisztaságuk, az empátiájuk és az alázatuk, a híd pedig önök mind. Hiszen mindig is egy hidat képeztek a kismama és a nőgyógyász, a gyermek és a gyermekgyógyász, az egészség és a család között – emelte ki az ünnepelteknek dr. Watti Jezdancher.
Védőnői Szolgálat 110 éves évfordulója alkalmából szervezett gyöngyösi jubileumi ünnepségFotók: Czímer Tamás / Heol.hu
A védőnői szolgálat történetével Zaja Krisztina védőnő ismertette meg a hallgatóságot. A Miniszterelnöki Kabinetiroda a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége bevonásával a kettős évforduló alkalmából jubileumi kiadvány összeállítását, valamint a védőnői szolgálatot népszerűsítő kitűző elkészítését támogatta. A kiadványokat és a kitűzőket a ünnepségen megjelent védőnőknek Horváth László adta át. Az eseményen sokan mások mellett megjelent Csuhány Bence, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Víziné Kovács Klára, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya vármegyei vezető védőnője is.
