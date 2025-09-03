A szép fehér híd napja - védőnőket köszöntöttek a Mátraalján + Fotók

Szerdán köszöntötték Gyöngyösön az idén kettős jubileumot ünneplő magyar védőnői szolgálat tagjait. Hazánkban a védőnői szolgálat 110 éve kezdte meg a működését, és immár 10 éve hungarikum. Nemzetközi egyediségét az adja, hogy a magyar védőnői rendszer világszerte szinte egyedülálló ellátási forma, amely a várandósgondozás, valamint a csecsemő- és gyermekgondozás átfogó keretét is biztosítja.

A védőnői szolgálat kettős jubileumot ünnepel - Gyöngyösön is köszöntötték a védőnőket

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet által szervezett gyöngyösi ünnepségen a köszöntők sorát Szókovács Péter polgármester nyitotta meg.

– A védőnők azok, akik legelőször találkoznak a várandós anyukával. Majd a gyermek születése után az újszülött első kézbevételének mozdulatát is segítik a szülőnek. A gyermek fejlődését aztán egészen a középiskola befejezéséig követik. Édesapaként is köszönöm a munkájukat, és azt, hogy a jelenben és a jövőben is számíthatunk a védőnőkre – mondta Szókovács Péter.

A védőnői szolgálat több, mint foglalkozás - ez hivatás

Horváth László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az idei eddigi nagy számú meghívásai közül a védőnők invitálását érezte talán a legmegtisztelőbbnek.

– Van foglalkozás, és van hivatás. A foglalkozáshoz is kell felkészültség, tudás, de a hivatás minőségileg több annál. Az utóbbinak már az elnevezése is mutatja, hogy benne van az elhivatottság. Emellett az is benne van, hogy az ember a tudásán kívül önmagát is adja. Aki pedig a maga lényét is oda tudja adni a másik embernek, az akkor is kitart a hivatása mellett, ha bármilyen nehezek a körülmények – fogalmazott Horváth László megköszönve a védőnők munkáját.