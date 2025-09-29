szeptember 29., hétfő

58 éve áll Eger hőseinek emlékműve és 10 éve hiányzik az embereknek a Dobó térről

58 éve őrzi Eger városának hősi múltját egy különleges emlékmű. Ez a Végvári vitézek szoborcsoport, melyet 2015-ben költöztettek el eredeti helyéről.

A Végvári vitézek szoborcsoport a Dobó téren

Forrás: MTI

58 évvel ezelőtt, 1967. szeptember 29-én, a fegyveres erők napján felejthetetlen ünnep zajlott Egerben, a Dobó téren. Ez a nap a hősi múlt előtt érzett mély tisztelet és kegyelet jegyében telt el. Az esemény különleges mérföldkő volt, hiszen ekkor avatták fel Kisfaludi Stróbl Zsigmond, kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész alkotását, a Végvári vitézek szoborcsoportot, amely hivatalosan is az egri történelmi örökség szerves része lett. 

A fegyveres erők napján így írtunk a Végvári vitézek szoborcsoport felállításáról
Forrás: Heves Megyei Hírlap Archívum

Lapunk így írt a Végvári vitézek szoborcsoport felállításáról:

A vár védőinek heroikus küzdelmét Tinódi és Gárdonyi tette halhatatlanná. Balassi, Eger katonaköltője, emléket állított a vitézi élet egész hőskorának. A költő szavait, igazságát a kései utókor büszkén vállalja ma is. 

A honvédelmi miniszterhelyettes beszédében emlékeztetett a történelemre, azokra az eseményekre, melyeknek hős szereplői tetteikkel ma is példaképül szolgálnak. Népünk küzdelmei — mondotta a nagygyűlés szónoka — azok előtt is, akik 1552-ben olyan nagy számban meneteltek vérüket ontva a nemzeti történelem országútjain, a kilencéves Rákóczi szabadságharcban, az 1848—49- es szabadságharcban, az 1919- es Tanácsköztársaság megteremtéséért vívott harcokban és azok előtt is akik a szocializmusért folyó küzdelemben hullatták vérüket.

Mi most békében élünk, de úgy gondoljuk, ha a haza úgy kívánja,  mi „nem leszünk méltatlan utódok”. 

A szoborcsoport kezdetben a Dobó téren volt látható, de a felújítási munkálatokkal együtt a szoborcsoport elköltözött.

2015-ben lapunk megírta, hogy a belvárosi rehabilitációs program részeként zajló munkálatok a nyáron véget érnek és a készülő Végvári vitézek terén (egykori Szúnyog-köz), a teljesen megújított szoborkompozícióval és az Eger patakhoz épített lelépcsőzéssel Eger új színfoltja lesz.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
