Veszély a fák között! Figyelmeztet az Egererdő, el ne hagyd a kijelölt turistautat!

Az EGERERDŐ Zrt. értesíti az erdőjárókat, hogy szeptemberben elkezdődött a gímszarvasok párzási időszakával egy időben a vadászati szezon, mely február végéig tart. A vadállomány nyugalmának és a vadászat sikerességének biztosítása érdekében a társaság kéri, hogy az erdőbe látogatók kirándulásaikat a napközbeni 9 és 15 óra közötti időszakra tervezzék, és csak a kijelölt turistautakon közlekedjenek.

Elkezdődött a vadászszezon

Forrás: Vendel Lajos / Nool.hu

Felhívják a figyelmet, hogy az állami erdőterületeken egyéni és társas vadászatok egyaránt előfordulhatnak, ezért fokozott óvatosság szükséges. A vadászati idény alatt tervezett társas vadászatokról az aktuális információkat az EGERERDŐ Zrt. Facebook oldalán (facebook.com/egererdo) lehet követni.

A társaság kéri az erdőlátogatókat, hogy figyeljék online felületeiket a friss hírekért és tájékoztatásokért.