szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

41 perce

Veszély a fák között! Figyelmeztet az Egererdő, el ne hagyd a kijelölt turistautat!

Címkék#vadászszezon#vadász#erdő

Elkezdődött a vadászati szezon az EGERERDŐ Zrt. területén, ezért fokozott óvatosságra van szükség az erdőben. Íme, mit érdemes tudnod, hogy biztonságosan élvezhesd a természetet!

Heol.hu

Az EGERERDŐ Zrt. értesíti az erdőjárókat, hogy szeptemberben elkezdődött a gímszarvasok párzási időszakával egy időben a vadászati szezon, mely február végéig tart. A vadállomány nyugalmának és a vadászat sikerességének biztosítása érdekében a társaság kéri, hogy az erdőbe látogatók kirándulásaikat a napközbeni 9 és 15 óra közötti időszakra tervezzék, és csak a kijelölt turistautakon közlekedjenek.

5S5A0511
Elkezdődött a vadászszezon
Forrás: Vendel Lajos / Nool.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Felhívják a figyelmet, hogy az állami erdőterületeken egyéni és társas vadászatok egyaránt előfordulhatnak, ezért fokozott óvatosság szükséges. A vadászati idény alatt tervezett társas vadászatokról az aktuális információkat az EGERERDŐ Zrt. Facebook oldalán (facebook.com/egererdo) lehet követni.

A társaság kéri az erdőlátogatókat, hogy figyeljék online felületeiket a friss hírekért és tájékoztatásokért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu