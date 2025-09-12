41 perce
Veszély a fák között! Figyelmeztet az Egererdő, el ne hagyd a kijelölt turistautat!
Elkezdődött a vadászati szezon az EGERERDŐ Zrt. területén, ezért fokozott óvatosságra van szükség az erdőben. Íme, mit érdemes tudnod, hogy biztonságosan élvezhesd a természetet!
Az EGERERDŐ Zrt. értesíti az erdőjárókat, hogy szeptemberben elkezdődött a gímszarvasok párzási időszakával egy időben a vadászati szezon, mely február végéig tart. A vadállomány nyugalmának és a vadászat sikerességének biztosítása érdekében a társaság kéri, hogy az erdőbe látogatók kirándulásaikat a napközbeni 9 és 15 óra közötti időszakra tervezzék, és csak a kijelölt turistautakon közlekedjenek.
Felhívják a figyelmet, hogy az állami erdőterületeken egyéni és társas vadászatok egyaránt előfordulhatnak, ezért fokozott óvatosság szükséges. A vadászati idény alatt tervezett társas vadászatokról az aktuális információkat az EGERERDŐ Zrt. Facebook oldalán (facebook.com/egererdo) lehet követni.
A társaság kéri az erdőlátogatókat, hogy figyeljék online felületeiket a friss hírekért és tájékoztatásokért.
