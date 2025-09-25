Épített és természeti kincsek nyomában: turisztikai vetélkedőt szervezett az egri Andrássy

Vetélkedőt rendeztek az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégiumban a Turizmus Világnapja alkalmából. A versenyzők Heves vármegye több általános iskolájából érkeztek.

Darts-oztak is a Turizmus Világnapja alkalmából rendezett vetélkedőn

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Tóth Vera, az intézmény szakmai igazgatóhelyettese elmondta, hogy a Turizmus Világnapja alkalmából minden évben szerveznek valamilyen programot, ez idén egy vetélkedő, amelyre Heves vármegyéből jelentkezhettek az általános iskolák, érkeztek csapatok Pétervásáráról, Domoszlóról, Füzesabonyból és Balatonból. A feladatokat a 11., 12. és 13. osztályos diákok állították össze, a 9.-esek és 10.-esek versenyeztek első körben, ez után pedig az egri és környékbeli általános iskolások 7. és 8. osztályosai mutathatták meg mit tudnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– 11 csapat érkezett, akik a megadott felkészülési anyag alapján teljesítik a a különböző feladatokat, bemutatják az egyes országokról megtanult érdekességeket. Vannak kreatív, ügyességi és tudást igénylő feladatok is – fogalmazott az igazgatóhelyettes.

Hozzátette, hogy szeretnék felhívni a figyelmet az épített és természeti szépségekre, ezek megóvására a nagyvilágban, valamint Magyarországon és Budapesten.

– Vannak turisztikai technikus osztályaink, nekik ez tananyag is, de emellett fontos, hogy a tudásukat át is adják a többi osztálynak, a közgazdasági osztályoknak, logisztikai osztályoknak és a gimnáziumi osztályok számára is – közölte Tóth Vera.

A tavalyi rendezvényen az Andrássy diákjai korhű viseletekben táncoltak, a Dobó téren vitézi játékokkal készültek a szervezők, bárki kiállhatott egy egri vitéz ellen, de az Érseki Palota udvarára is programokkal települtek ki: