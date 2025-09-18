Szerencsére nagy baj nem lett, csak a karját fájlalja kicsit most még, de ez nem tudom, mennyire múlt a sofőrön és mennyire a szerencsén. A hölgy utána, bár a kezét a szája elé kapva nézett rémülten, nem tett kísérletet sem arra, hogy legalább lehúzza az ablakot, hogy megkérdezze, minden rendben van-e. Szerencsére nem történt nagy baj, de a lányom halálsápadtan ért be az iskolába, ahol szóltam rögtön, hogy mi történt, de mivel nem látszott komoly baj, nem maradhattam ott.

Dühös vagyok. Magamra is, mert ha tudtam volna, hogy az autó már elindul, akkor kivártam volna, de nem tudhattam, hogy a pakolászást, rendezkedést meddig akarja folytatni a hölgy. Vagy reagálhattam volna erőteljesebben, felírhattam volna a rendszámot, ha az ijedtségtől tudok gondolkozni. Kérek mindenkit, vigyázzunk a gyermekekre!