szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

26 perce

Vigyázzunk a gyermekekre!

Címkék#jegyzet#iskola#autó#gyermek

Az iskolák, óvodák környékén rengeteg az autó reggelente. Szülők viszik a gyermekeket, főleg a kicsiket, aztán sietnek munkába. Vigyázzunk a gyermekekre, ne csak a sajátunkra.

Elek Andrea

Kedves közlekedők, kérlek titeket, vigyázzunk a gyermekekre! Aki autóval iskolába, óvodába viszi a gyermekét, nem csak addig tart a felelőssége, amíg a sajátját beviszi az intézmény területére, biztonságba. Természetesen a gyalog járóknak is van felelőssége.

Vigyázzunk a gyermekekre!
Vigyázzunk a gyermekekre! (Illusztráció)
Forrás: Shutterstock

Vigyázzunk a gyermekekre!

Egyik reggel történt, hogy vittem az elsős lányomat az iskolába. Egy parkolóból kivezető út keresztezi a járdát, a járda mellett forgalmas út. Egy hölgy vezető megállt a parkolóból kifelé úgy, hogy a járda felét elfoglalta. Megálltunk egy kis időre, de a hölgy pakolászott, hajat igazított és nem tudom, mi mindent csinált, mi pedig elindultunk, elölről megkerülve őt a járda rendelkezésre álló szűk részén, mert a másik oldalon a bokroktól, sártól nem tudtuk. A hölgy valószínűleg oda se nézve elindult, és nekiment a lányomnak, aki belül ment, hogy ne ő legyen a forgalmas úthoz közel.

Szerencsére nagy baj nem lett, csak a karját fájlalja kicsit most még, de ez nem tudom, mennyire múlt a sofőrön és mennyire a szerencsén. A hölgy utána, bár a kezét a szája elé kapva nézett rémülten, nem tett kísérletet sem arra, hogy legalább lehúzza az ablakot, hogy megkérdezze, minden rendben van-e. Szerencsére nem történt nagy baj, de a lányom halálsápadtan ért be az iskolába, ahol szóltam rögtön, hogy mi történt, de mivel nem látszott komoly baj, nem maradhattam ott. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Dühös vagyok. Magamra is, mert ha tudtam volna, hogy az autó már elindul, akkor kivártam volna, de nem tudhattam, hogy a pakolászást, rendezkedést meddig akarja folytatni a hölgy. Vagy reagálhattam volna erőteljesebben, felírhattam volna a rendszámot, ha az ijedtségtől tudok gondolkozni. Kérek mindenkit, vigyázzunk a gyermekekre!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu