Vigyázzunk a gyermekekre!
Az iskolák, óvodák környékén rengeteg az autó reggelente. Szülők viszik a gyermekeket, főleg a kicsiket, aztán sietnek munkába. Vigyázzunk a gyermekekre, ne csak a sajátunkra.
Kedves közlekedők, kérlek titeket, vigyázzunk a gyermekekre! Aki autóval iskolába, óvodába viszi a gyermekét, nem csak addig tart a felelőssége, amíg a sajátját beviszi az intézmény területére, biztonságba. Természetesen a gyalog járóknak is van felelőssége.
Egyik reggel történt, hogy vittem az elsős lányomat az iskolába. Egy parkolóból kivezető út keresztezi a járdát, a járda mellett forgalmas út. Egy hölgy vezető megállt a parkolóból kifelé úgy, hogy a járda felét elfoglalta. Megálltunk egy kis időre, de a hölgy pakolászott, hajat igazított és nem tudom, mi mindent csinált, mi pedig elindultunk, elölről megkerülve őt a járda rendelkezésre álló szűk részén, mert a másik oldalon a bokroktól, sártól nem tudtuk. A hölgy valószínűleg oda se nézve elindult, és nekiment a lányomnak, aki belül ment, hogy ne ő legyen a forgalmas úthoz közel.
Szerencsére nagy baj nem lett, csak a karját fájlalja kicsit most még, de ez nem tudom, mennyire múlt a sofőrön és mennyire a szerencsén. A hölgy utána, bár a kezét a szája elé kapva nézett rémülten, nem tett kísérletet sem arra, hogy legalább lehúzza az ablakot, hogy megkérdezze, minden rendben van-e. Szerencsére nem történt nagy baj, de a lányom halálsápadtan ért be az iskolába, ahol szóltam rögtön, hogy mi történt, de mivel nem látszott komoly baj, nem maradhattam ott.
Dühös vagyok. Magamra is, mert ha tudtam volna, hogy az autó már elindul, akkor kivártam volna, de nem tudhattam, hogy a pakolászást, rendezkedést meddig akarja folytatni a hölgy. Vagy reagálhattam volna erőteljesebben, felírhattam volna a rendszámot, ha az ijedtségtől tudok gondolkozni. Kérek mindenkit, vigyázzunk a gyermekekre!