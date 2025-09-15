3 órája
Annyit volt beteg a hevesi ovis, hogy egész télre felmentette az orvos – nem is gondolnád, mi segített rajta
Az őszi-téli szezonban megnő a légúti megbetegedések száma. Megkérdeztük dr. Kristofori György siroki háziorvost, hogy mi ennek az oka illetve milyen gyógynövényekkel tudjuk enyhíteni a vírusfertőzések tüneteit.
Dr. Kristofori György kijelentette, hogy bár sokan megfázásnak nevezik ezeket a betegségeket, a fázásnak nincs köze a náthához, köhögéshez. Ezek mind szezonális vírusfertőzések, amelyek ugyan nyáron is cirkulálnak, de a napfény elpusztítja őket, a hűvösebb, nedvesebb közegben kezdenek szaporodni, és az iskola- és óvodakezdéssel a közösségben sokkal jobban terjednek.
A háziorvos kifejtette, hogy cseppfertőzéssel terjednek, elég, ha egy beteg van, aki átadja. Érdemes, ha lehet, kerülni a zsúfolt helyeket, illetve maszkot felvenni, ha betegek vagyunk, hogy ne fertőzzünk meg másokat. Elmondta azt is, hogy érdemes beadatni az influenza elleni oltást, amely azért jó, mert ha esetleg nem is akadályozza meg azt, hogy elkapjuk a betegséget, a tünetei sokkal enyhébbek lesznek, mintha nem oltattuk volna be magunkat.
Azt is elmondta, hogy vírusok ellen nem használnak az antibiotikumok, csak a bacilusokat pusztítják el. Ezek a gyógyszerek azonban a bélflórát is károsítják, ezért érdemes probiotikumot szedni. Ráadásul a vastagbél bélflórája kulcsfontosságú az immunrendszer működésében, ha az jól működik, akkor a szervezet ellenállóképessége is rendben lesz.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Dr. Kristofori György elmondta, hogy az első antibiotikumot Alexander Flemming fedezte fel. A penicillin igen hatásosnak bizonyult a betegségek ellen, és egyre-másra fedeztek fel újabb és újabb antibiotikumokat, de az utóbbi időben ez a folyamat megállt.
A siroki háziorvossal nemrég a mandulaműtéttel kapcsolatban beszélgettünk:
Sok szülő nem veszi észre időben: így jelzi a gyerek, ha baj van az orrmandulával
Miben van antibiotikum?
A siroki háziorvos kijelentette, hogy a fokhagymának és a méznek van antibiotikum-szerű hatása.
– A fokhagyma egy csodanövény. Csökkenti a vérnyomást, a koleszterinszintet, vírusokat is öl. Fertőzéses időszakban a rendszere használata segíti a betegségek megelőzését, Én mindig ajánlom a betegeknek vírusfertőzésre. De csak nyers állapotban használ, főzve elveszti az erejét
– mondta dr. Kristofori György.
A mézről elmondta, hogy aktív, élő anyag, emiatt babáknak nem is szabad adni, mert allergiás reakciót válthat ki. Torokgyulladásra, influenzára, egyéb vírusfertőzésekre kiváló gyógyszer.
Mit használhatunk még vírusfertőzés ellen?
A paprikát magas C-vitamin tartalma miatt említette meg, ami szintén az immunrendszert erősíti.
– A C-vitamin az egyetlen olyan Nobel-díjas felfedezés, amelyet Magyarország területén tettek. Szent-Györgyi Albert a Szegedi Egyetem laborjában fedezte fel, hogy a paprika nagy mennyiségben tartalmazza – mondta a háziorvos.
Hozzátette azonban, hogy a fokhagymához hasonlóan a paprika is elveszti az hatóanyagát, ha megfőzik, ugyanis a C-vitamin igen hőérzékeny, ne számítsunk arra, hogy töltött paprikából vagy lecsóból sokat vesz fel a szervezet.
Megemlítette a fekete retket is, amely szerinte akkor jó, ha csíp, akkor hatásosabb a vírusok ellen.
Kiemelte, hogy hársfatea, főleg mézzel is igen hatásos a vírusfertőzések tüneteinek enyhítésére, kifejezetten akkor, ha hársfavirág-mézet tudunk szerezni.
– Hársfavirágból az a legjobb, amit nem a patikában veszünk, hanem magunk szedünk és szárítunk. A teája remekül használható fertőzések ellen, izzasztó hatása van, ami a lázat is csökkenti, vizelethajtó, és remek köptetőszer
– részletezte dr. Kristofori György.
A kamillát gyulladáscsökkentő hatása miatt említette meg, de hozzátette, hogy inkább gyomor- és bélbántalmakra érdemes használni. Toroköblögetésre javasolja, valamint borogatásnak, mivel bőrnyugtató hatású. Édes köménnyel kisbabáknak javasolják szélhajtó hatása miatt.
Kiemelte a bíbor kasvirággal, az echinaceaval kapcsolatos tapasztalatait is.
– Volt pár éve itt egy kislány, aki állandóan beteg volt, igazolást is adtam ki, hogy a téli időszakban ne járjon óvodába. Két napot ment, három hétig otthon volt. Állandóan köhögött, náthás volt. Végül gondoltam egyet és kipróbáltuk vele a bíbor kasvirág-szirupot. Egyszer csak rájöttem, hogy már milyen régen volt nálam, azt hittem, átmentek másik orvoshoz, de kiderült, hogy azért nem voltak, mert nem volt beteg – emlékezett vissza dr. Kristofori György, aki elmondta, hogy másoknak is javasolta ezt ezek után, akiknél szintén jó eredményeket hozott a szedése.
A siroki háziorvos kiemelte még a gyömbért is, amelyet mézzel elkeverve javasol fogyasztani, ennek a növénynek a jótékony hatásairól is sok betege számolt be.
Dr. Kristofori György hozzátette, hogy egyelőre nem tudni, milyen lesz az idei tél a betegségek szempontjából, de a tavalyi nagyon sokáig tartott és nagyon kemény volt.
Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint